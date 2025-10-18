हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, टॉप 5 में 4 भारतीय शामिल

Most Runs In IND vs AUS ODI Matches: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है. इससे पहले भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 18 Oct 2025 11:27 PM (IST)
Most Runs For IND vs AUS In ODIs: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार, 19 अक्टूबर को पहला एकदिवसीय मैच खेला जाएगा. इन दोनों टीमों के बीच जबरदस्त राइवलरी देखने को मिलती है. भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों में पहले भी कई दमदार खिलाड़ी रह चुके हैं जो कि आज भी बेहतर प्रदर्शन के लिए याद किए जाते हैं. सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, एमएस धोनी और एडम गिलक्रस्ट जैसे कई महान खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज को काफी यादगार बनाया है. आइए भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं.

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)

भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का नाम इस लिस्ट में टॉप पर है. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों में सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. सचिन ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 71 मैचों में 44.59 की औसत से 3,077 रन बनाए हैं. इस दौरान तेंदुलकर का बेस्ट स्कोर175 रन रहा है.

विराट कोहली (Virat Kohli)

भारत के स्टार प्लेयर विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. विराट इस बार भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज खेलने गए हैं. विराट अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में 50 मैचों में 54.46 की औसत से 2,451 रन बना चुके हैं. कोहली का वनडे में ऑस्ट्रेलिया के सामने बेस्ट स्कोर 123 रन है.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma)

भारत-ऑस्ट्रेलिया के मैच में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में टॉप 3 में तीनों ही भारत के खिलाड़ी हैं. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर 'हिटमैन' रोहित शर्मा का नाम है. रोहित ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक वनडे में 46 मैचों में 57.30 की औसत से 2,407 रन बना चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में रोहित का बेस्ट स्कोर 209 रन है. इस दौरे पर भी रोहित कमाल दिखा सकते हैं.

रिकी पॉन्टिंग (Ricky Ponting)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का नाम इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है. पॉन्टिंग 59 मैचों में भारत के खिलाफ वनडे में 40.07 की औसत से 2,164 रन बना चुके हैं. पॉन्टिंग भारत के खिलाफ वनडे में अपनी बेस्ट पारी नाबाद 140 रनों की खेल चुके हैं.

एमएस धोनी (MS Dhoni)

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. धोनी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में 55 मैचों में 44.86 की औसत से 1,660 रन बना चुके हैं. धोनी का ऑस्ट्रेलिया के सामने वनडे में बेस्ट स्कोर नाबाद 139 रन है.

Published at : 18 Oct 2025 11:26 PM (IST)
