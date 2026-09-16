'बारामूला एक्सप्रेस' टीम इंडिया में शामिल, पहली बार भारतीय टीम में मिला मौका

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी, जिन्होंने दिलीप ट्रॉफी में एक अलग तरह की हैट्रिक लेकर सुर्खियां बटोरी थीं, उन्हें बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया. उन्हें पहली बार भारत की वनडे टीम में मौका मिला है.

बारामूला के रहने वाले 29 वर्षीय आकिब नबी डार को बारामूला एक्सप्रेस भी कहा जाता है. आकिब BCCI की पुरुष चयन समिति द्वारा घोषित टीम इंडिया में जम्मू-कश्मीर के एकमात्र क्रिकेटर हैं. यह चयन घरेलू सीजन में उनके लगातार शानदार प्रदर्शन का इनाम है.

नबी, जो अभी सरे काउंटी क्रिकेट क्लब के साथ काउंटी चैंपियनशिप खेलने के लिए इंग्लैंड में हैं, ने मैच जिताने वाले असरदार स्पेल डाले. इसमें ग्लैमॉर्गन के खिलाफ 4 विकेट लेना भी शामिल है, जिसने राष्ट्रीय टीम में उनके चयन का रास्ता साफ किया.

नबी ने पहली बार दलीप ट्रॉफी के दौरान चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा, जहां उन्होंने लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लिए. यह कारनामा टूर्नामेंट के इतिहास में बहुत कम गेंदबाजों ने किया है. उन्होंने यही फॉर्म रणजी ट्रॉफी में भी जारी रखा और 10 मैचों में 60 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनें. साथ ही जम्मू-कश्मीर को पहला खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई.

उनका आगे बढ़ना तेजी से हुआ है. इस साल की शुरुआत में, उन्हें चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह श्रीलंका सीरीज के लिए भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया गया था. 2026 IPL नीलामी में, दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 8.40 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. यह उनकी तेज गति और काबिलियत को दिखाता है, जिसने उन्हें देश के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले घरेलू गेंदबाजों में से एक बना दिया है.

ऐसे क्षेत्र के लिए, जिसने घरेलू क्रिकेट में अपनी क्षमता से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उस अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, नबी का चयन एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है. यह जम्मू-कश्मीर की रणजी ट्रॉफी जीत के ठीक बाद हुआ है, जिसमें उनकी भूमिका अहम थी.

वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की वनडे टीम- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान), ध्रुव जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल और नमन धीर

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