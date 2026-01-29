बांग्लादेश टीम के लिए आई खुशखबरी, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इस टीम के साथ किया क्वालीफाई

बांग्लादेश क्रिकेट के लिए पिछले कुछ हफ्तें चुनौतीपूर्ण रहे हैं. पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत नहीं आने की जिद पर अड़े रहने के बाद उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद स्कॉटलैंड को जगह दी गई. इस बीच बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, उनकी महिला टीम ने इस साल इंग्लैंड में होने वाले महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया है.

बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम ने सुपर-6 में थाईलैंड को 39 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया. बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस पिछले कुछ हफ़्तों से मायूस थे क्योंकि उनके बोर्ड (BCB) की वजह से उनकी पुरुष टीम से वर्ल्ड कप का टिकट छिन गया. लेकिन अब फैंस के लिए अच्छी खबर है, बेशक वह अपनी पुरुष टीम को चियर नहीं कर पाएंगे लेकिन महिला टीम को चियर करने का मौका होगा.

बांग्लादेश और नीदरलैंड को मिला वर्ल्ड कप टिकट

बांग्लादेश के साथ नीदरलैंड ने भी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया है. बड़ी बात ये है कि नीदरलैंड महिला क्रिकेट टीम पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेगी.

Bangladesh book their berth for the ICC Women's T20 World Cup 2026 in June 👏#T20WorldCup pic.twitter.com/2EjnsJQoZ0 — T20 World Cup (@T20WorldCup) January 28, 2026

बता दें कि महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 12 जून से शुरू होकर 5 जुलाई तक चलेगा. इस टीम में कुल 12 टीमें खेलेंगी. इनमें से 8 टीमों को टी20 वर्ल्ड कप 2024 और टी20 रैंकिंग के आधार पर चुना गया था, जबकि 4 टीमें क्वालीफ़ायर के जरिए वर्ल्ड कप का टिकट प्राप्त करेंगी. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाली 10 टीमें कंफर्म हो गई हैं, जबकि 2 टीमों का क्वालीफाई करना बाकी है.

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 12 टीमों को 2 ग्रुप्स (6-6) में बांटा जाएगा. भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका भी है. जबकि ग्रुप बी में इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज हैं.