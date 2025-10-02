ODI वर्ल्ड कप का पहला उलटफेर, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा; 113 गेंद पहले जीता मैच
Bangladesh Women vs Pakistan Women: कोलंबो में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया. इस तरह बांग्लादेश ने जीत के साथ महिला वनडे वर्ल्ड कप का आगाज किया.
2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया. बांग्लादेश ने 113 गेंद शेष रहते ही मैच जीत लिया. पाकिस्तान की टीम पहले खेलने के बाद सिर्फ 129 रन ही बना सकी थी. जवाब में बांग्लादेश ने 31.1 ओवर में सिर्फ 3 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया.
बांग्लादेश के लिए रुबया हैदर ने नाबाद 54 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 8 चौके जड़े. उनके साथ सोभना मोस्टारी 24 रनों पर नाबाद रहीं. उन्होंने सभी रन बाउंड्री से बनाए यानी कुल 6 चौके जड़े. इससे पहले गेंदबाजी में शोर्ना अख्तर ने सिर्फ पांच रन देकर 3 विकेट झटके. मारुफा अख्तर और नाहिदा अख्तर ने 2-2 विकेट चटकाए.
अपडेट जारी है...
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL