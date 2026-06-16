ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अपने सबसे बुरे दौर में चल रहा है. पाकिस्तान में पहले टी20 सीरीज हारे और फिर वनडे सीरीज. अब कंगारू बांग्लादेश में भी वनडे सीरीज हार गए. हालांकि, ये बात भी है कि इन सभी सीरीज में पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा नहीं थे. अब बुधवार, 17 जून से ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश में तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. इस बार ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत टीम बनाई है. बुधवार को पहला टी20 खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार, दोपहर 1:30 बजे मैच शुरू होगा. यहां जानें पहले टी20 की सारी डिटेल्स.

बदल जाएगा ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, ट्रेविस हेड भी टीम में लौटे

पाकिस्तान के खिलाफ और बांग्लादेश वनडे सीरीज में जोश इंग्लिस ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे, लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में मिचेल मार्श फिट होकर लौट आए हैं. इसके अलावा ट्रेविस हेड भी टीम के साथ जुड़ गए हैं. घरेलू क्रिकेट और बिग बैश लीग में शानदार प्रदर्शन करने वाले आरोन हार्डी की भी टीम में वापसी हुई है.

पिच रिपोर्ट

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच चट्टोग्राम के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहती है, लेकिन तेज गेंदबाज की शुरुआत में यहां कहर बरपाते हैं. पिच से तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल मिलती है. टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग करने का फैसला ले सकती है, क्योंकि बांग्लादेश में चेज करना मुश्किल देखा गया है.

मैच प्रिडिक्शन

मैच बांग्लादेश के घर में है, और बांग्लादेश की टीम अपने घर पर किसी भी टीम को मात दे सकती है. फिर भी इस मैच में ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है. हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर कह रहा है कि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद ज्यादा है.

ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन- मिचेल मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, टिम डेविड, मैट रेनशॉ, आरोन हार्डी, निखिल चौधरी, जोल डेविस, जेवियर बार्टलेट, एडम जम्पा और नाथन एलिस

बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग इलेवन- सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिट्टन दास (विकेटकीपर/कप्तान), परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, शोरिफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान

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