हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'भारत मतलब भारत, कोलकाता नहीं...', बांग्लादेश से फिर आया हैरान करने वाला बयान; टी20 वर्ल्ड कप मामले में नया मोड़

'भारत मतलब भारत, कोलकाता नहीं...', बांग्लादेश से फिर आया हैरान करने वाला बयान; टी20 वर्ल्ड कप मामले में नया मोड़

Bangladesh T20 World Cup Controversy: बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के खेल सलाहकार ने नया बयान जारी कर दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Jan 2026 11:09 PM (IST)
बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. BCB ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाने की मांग की थी. अभी तक इस विषय पर ICC का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं.

बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप मैच मुंबई और कोलकाता में खेले जाने हैं. मगर टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच बांग्लादेश ने अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की. उसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि आईसीसी बांग्लादेश के मैचों को चेन्नई और त्रिवेन्द्रम में शिफ्ट कर सकती है. इस पर आसिफ नजरुल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

आसिफ नजरुल ने कहा, "मैंने पहले भी कहा है, भारत मतलब भारत. हम भारत की बात कर रहे हैं, हमने कोलकाता नहीं कहा था. हमारा पक्ष यही है कि आप कोलकाता से वेन्यू बदलते हैं, तो श्रीलंका हमें स्वीकार्य होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी."

पकड़ा गया बांग्लादेश का झूठ

हाल ही में ढाका में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ नजरुल ने कहा था कि उन्हें ICC की सिक्योरिटी टीम से एक पत्र मिला है. नजरुल अनुसार आईसीसी ने माना है कि भारत में आने पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों और प्रशंसकों को खतरा होगा.

मगर पीटीआई अनुसार आईसीसी के एक सूत्र ने बांग्लादेश के इन सभी दावों को खारिज कर दिया है. सूत्र ने बताया कि आईसीसी और बीसीबी के बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है. सूत्र ने यह भी कहा कि आईसीसी और बीसीबी के बीच बातचीत हुई है, लेकिन आसिफ  नजरुल का दावा पूरी तरह झूठ है.

Published at : 12 Jan 2026 11:09 PM (IST)
ICC BCB Bangladesh Cricket Board T20 World Cup 2026 BANGLADESH
