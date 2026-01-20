बांग्लादेश के खेल सलाहकार ने BCCI के खिलाफ उगला जहर, ICC का नाम लेकर बोला- हम नहीं झुकेंगे...

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने एक और जहरीला बयान जारी किया है. उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) अगर बीसीसीआई के दबाव में आकर बांग्लादेश के सामने कोई अनुचित शर्त रखता है, तो उसे माना नहीं जाएगा. नजरुल पहले भी भड़काऊ बयान देते रहे हैं. कई हफ्तों से चले आ रहे इस विवाद का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है.

मंगलवार को सचिवालय में बोलते हुए आसिफ नजरुल ने कहा, "अगर BCCI के दबाव में आकर आईसीसी हमारे सामने कोई अनुचित शर्त रखता है, वो हमें वो स्वीकार्य नहीं होंगी. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इसके उदाहरण देखे गए हैं, जब भारत ने पाकिस्तान जाकर खेलने से इनकार कर दिया और आईसीसी को वेन्यू बदलना पड़ा. हमने वेन्यू बदलने का उचित अनुरोध किया है."

एक हालिया रिपोर्ट अनुसार ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अल्टीमेटम दे दिया था कि उसे 21 जनवरी तक फैसला लेना होगा कि उसकी टीम भारत जाकर खेलेगी या नहीं. रिपोर्ट अनुसार BCB अगर अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार कर देता है, तो वर्ल्ड कप में उसकी जगह रैंकिंग्स के आधार पर स्कॉटलैंड को दे दी जाएगी.

मगर बीसीबी की मीडिया कमिटी के चेयरमैन अमजद हुसैन का कहना था कि 17 जनवरी को ICC के एक प्रतिनिधि के साथ बीसीबी अधिकारियों की बैठक हुई थी. अमजद हुसैन के अनुसार उस बैठक के बाद आईसीसी की ओर से कहा गया कि वे जल्द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन किसी तारीख का खुलासा नहीं किया गया.

दूसरी ओर ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ऑरिजिनल शेड्यूल को बदलने को तैयार नहीं है. मौजूदा शेड्यूल अनुसार बांग्लादेश को न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, इटली और नेपाल के साथ ग्रुप C में रखा गया है. बांग्लादेश अपना पहला मैच 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के साथ खेलेगी.

