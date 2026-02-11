हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटयू-टर्न पार्ट 2! बांग्लादेश ने अब दे दिया वर्ल्ड कप से हटने को लेकर बड़ा बयान, खिलाड़ियों पर लगाया 'आरोप'

यू-टर्न पार्ट 2! बांग्लादेश ने अब दे दिया वर्ल्ड कप से हटने को लेकर बड़ा बयान, खिलाड़ियों पर लगाया 'आरोप'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटने के फैसले पर बांग्लादेश में नया विवाद खड़ा हो गया है. पहले सरकार ने जिम्मेदारी ली, लेकिन अब खेल सलाहकार ने बयान बदलते हुए खिलाड़ियों और बोर्ड को फैसले का जिम्मेदार बताया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 11 Feb 2026 12:04 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के हटने का मामला अब सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक बयानबाजी का रूप ले चुका है. ताजा घटनाक्रम में देश के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने ऐसा बयान दिया है, जिसने पूरे विवाद को नई दिशा दे दी है. 10 फरवरी मंगलवार के दिन उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप से बाहर होने का फैसला सरकार ने नहीं, बल्कि खिलाड़ियों और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने मिलकर लिया था. उनके मुताबिक, यह कदम देश के सम्मान और क्रिकेट के भविष्य को ध्यान में रखकर उठाया गया. सरकार ने केवल इस फैसले का समर्थन किया था.

पहले क्या कहा था?

कुछ हफ्ते पहले यानी 22 जनवरी के दिन आसिफ नजरूल ने मीडिया से साफ कहा था कि विश्व कप से हटने का निर्णय सरकार ने लिया है. उन्होंने यह भी बताया था कि आईसीसी से संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण यह कदम उठाया गया है. उस वक्त यह संकेत मिला था कि खिलाड़ियों को केवल फैसले की जानकारी दी गई थी, उनसे सलाह नहीं ली गई थी. ऐसे में अब बयान बदलने से सवाल खड़े होना स्वाभाविक है.

अब बयान में बदलाव क्यों?

अब उनके नए बयान में कहा गया है कि खिलाड़ियों और बोर्ड ने राष्ट्रीय सम्मान और क्रिकेट के भविष्य को देखते हुए खुद यह फैसला किया है. उन्होंने इसे देशहित में उठाया गया कदम बताया है. यही बदलाव पूरे विवाद का कारण बन गया है.   

फिलहाल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से स्पष्ट और विस्तृत बयान का इंतजार है. आने वाले दिनों में यह साफ हो सकता है कि वर्ल्ड कप से हटने का असली फैसला किस स्तर पर लिया गया था.  इतना तय है कि इस यू-टर्न ने खेल और राजनीति के रिश्ते पर एक बार फिर चर्चा शुरू कर दी है. टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच से दूरी बनाना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता. ऐसे में बयानबाजी के इस बदलाव ने मामले को और उलझा दिया है.

Published at : 11 Feb 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Bangladesh Cricket Team BCB T20 World Cup 2026 Asif Nazrul
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
राजस्थान
Rajasthan Budget 2026 Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement

वीडियोज

Russian Oil Angle पर Relief? India के कुछ Exports को US Tariff Refund मिल सकता है | Paisa Live
India-US Trade Deal में नया Twist, Pulses Entry या Farmers Shield? | Paisa Live
Gold बन गया Safe Haven: Equity Investors क्यों हो रहे है Careful? | Paisa Live
Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
राजस्थान
Rajasthan Budget 2026 Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
Live: NTA की तर्ज पर राजस्थान में बनेगी 'स्टेट टेस्टिंग एजेंसी', 28 लाख परिवारों को आवास, सालाना आय पर बड़ा ऐलान
विश्व
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
भरी संसद में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूला काला सच, अमेरिका का चिट्ठा खोला, बोले- 'कोई इस्लाम के लिए...'
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
'टाइम तो कभी खराब नहीं था...' तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल
तिहाड़ जेल जाने के बाद राजपाल यादव का पुराना वीडियो हुआ वायरल, बुरे वक्त को लेकर कही थी ये बात
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
हेल्थ
Heart Attack Warning: हार्ट अटैक आने से 48 घंटे पहले ही शरीर करता है ये इशारे, समझ लिए तो बच जाएगी जान
हार्ट अटैक आने से 48 घंटे पहले ही शरीर करता है ये इशारे, समझ लिए तो बच जाएगी जान
जनरल नॉलेज
किताब लिखने से लेकर छापने तक, क्या होता है पूरा प्रोसेस? नरवणे विवाद के बीच समझिए
किताब लिखने से लेकर छापने तक, क्या होता है पूरा प्रोसेस? नरवणे विवाद के बीच समझिए
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget