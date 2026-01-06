मुस्तफिजुर रहमान को पिछले दिनों कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 से रिलीज कर दिया था, फ्रेंचाइजी ने ऐसा बीसीसीआई के निर्देश पर किया. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत नहीं भेजने का फैसला किया है, इसको लेकर आईसीसी और बीसीबी की मीटिंग भी होनी है. इन सबके बीच, मुस्तफिजुर ने अपना नाम पाकिस्तान सुपर लीग में रजिस्टर करवाया है.

मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए हुए ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, उनका ये प्राइस इसलिए इतना बड़ा क्योंकि अन्य टीम (CSK, DC) भी उनके लिए बड़ी रकम देने को तैयार थी. बीते दिनों बांग्लादेश में हिन्दू युवकों की हत्या के विरोध का असर क्रिकेट तक आ पहुंचा. बांग्लादेशी प्लेयर को खरीदने के लिए केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान की आलोचना होने लगी, जिसके बाद बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया. अब वह पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए नजर आएंगे.

8 साल बाद PSL में वापसी

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर अब पाकिस्तान सुपर लीग में खेलेंगे. लीग द्वारा इसकी जानकारी दी गई कि उन्होंने अपना नाम पीएसएल 11 के लिए रजिस्टर करवाया है. बांग्लादेशी गेंदबाज ने 2017/18 में अपना आखिरी पीएसल खेला था.

आईपीएल की बात करें तो मुस्तफिजुर 2016 से खेल रहे हैं. उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू किया था. 2018 में वह मुंबई और 2021 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले. इसके बाद 2022 और 2023 में दिल्ली कैपिटल्स और 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले. पिछले साल वह रिप्लेसमेंट बनकर दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बने थे.

बांग्लादेश में IPL टेलीकास्ट पर रोक

केकेआर द्वारा मुस्तफिजुर को रिलीज किए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों के प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला किया है. बीसीबी ने भी इसके बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें फैसला लिया गया कि वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे.

बता दें कि बांग्लादेश को अपने ग्रुप स्टेज के 4 में से 3 मैच कोलकाता और 1 मैच मुंबई में खेलना है. बीसीबी चाहता है कि उनकी टीम के मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाए. हालांकि टूर्नामेंट शुरू होने से 1 महीने पहले शेड्यूल में बदलाव करना बहुत मुश्किल है.