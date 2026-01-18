भारत-बांग्लादेश विवाद में अब नया मोड़ सामने आया है. दरअसल, मुस्तफिजुर रहमान के IPL से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से 2026 टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी. बीसीबी भी पाकिस्तान की तरह विश्व कप के अपने मैच श्रीलंका में खेलना चाह रहा था, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को मानने के बजाय उससे दोबारा अपनी मांग पर विचार करने को कहा था. अब बीसीबी समझ गया कि यह मांग स्वीकार नहीं होगी तो उसने एक नई चाल चली है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने अब आईसीसी से मांग की है कि टी20 विश्व कप में उसका ग्रुप बदल दिया जाए. बीसीबी ने आईसीसी से कहा कि भारत की बजाय श्रीलंका में खेलने के लिए टी20 विश्व कप में उसे ग्रुप बी में आयरलैंड की जगह शामिल कर दिया जाये.

बांग्लादेश ग्रुप सी में वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल के साथ है और उसे लीग मैच कोलकाता और मुंबई में खेलने हैं. वहीं आयरलैंड ग्रुप बी में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और जिम्बाब्वे के साथ है, जिसे अपने मैच श्रीलंका के कोलंबो और पल्लेकेले में खेलने हैं.

आईसीसी की दो सदस्यीय टीम भारत में सुरक्षा इंतजामात को लेकर बीसीबी को आश्वस्त करने के लिये ढाका में थी. टीम में इवेंट और कारपोरेट कम्युनिकेशंस महाप्रबंधक गौरव सक्सेना और इंटीग्रिटी ईकाई के महाप्रबंधक एंड्रयू एफग्रेव शामिल हैं.

बीसीबी ने आईसीसी प्रतिनिधियों से मिलने के बाद एक बयान में कहा, "बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी पुरूष टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रतिनिधियों से मुलाकात की." एफग्रेव बैठक में मौजूद थे जबकि सक्सेना बांग्लादेश का वीजा समय पर नहीं मिल पाने के कारण ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए.

बीसीबी ने कहा, "बातचीत के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से उसके मैच श्रीलंका में कराने का अनुरोध दोहराया. बोर्ड ने बांग्लादेश सरकार की राय और बांग्लादेशी टीम, मीडिया, प्रशंसकों और अन्य हितधारकों की सुरक्षा को लेकर चिंता से भी अवगत कराया."

हालांकि, समझा जाता है कि आईसीसी बांग्लादेश की मांग को स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि इसमें कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं और पूरे टूर्नामेंट के कार्यक्रम में भारी बदलाव करना होगा.