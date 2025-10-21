2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में सोमवार रात बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच सांसें रोक देने वाला मुकाबला हुआ. श्रीलंकाई टीम ने बांग्लादेश के जबड़े से जीत छीन ली. 203 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश का स्कोर एक समय 44 ओवर में 3 विकेट पर 173 रन था, लेकिन अंतिम 36 गेंद में वे 30 रन नहीं बना सके. श्रीलंका ने सात रनों से मैच जीत लिया. कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने आखिरी ओवर में तीन विकेट लेकर श्रीलंका को रोमांचक जीत दिलाई. इसके साथ ही श्रीलंका की सेमीफाइनल में प्रवेश की उम्मीदें भी जिंदा रहीं.

श्रीलंकाई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.5 ओवर में 202 रन पर आउट हो गई थी. इसके बाद बांग्लादेश को उसने आखिरी ओवर में हराया जबकि बांग्लादेशी कप्तान निगार सुल्ताना (77) और शरमीन अख्तर ( 64 रिटायर्ड हर्ट) की पारियां बेकार गईं. इसके साथ ही बांग्लादेश की सेमीफाइनल में प्रवेश की उम्मीदें भी लगभग ध्वस्त हो गईं. बांग्लादेश अब सातवें और श्रीलंका चार अंक के साथ छठे स्थान पर है. भारत चौथे और न्यूजीलैंड पांचवें स्थान पर है, जिनके चार ही अंक हैं, लेकिन नेट रनरेट के कारण वे ऊपर हैं.

अंतिम ओवर का रोमांच

बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिये 9 रन की जरूरत थी और कप्तान सुल्ताना क्रीज पर थीं. श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने बेहतरीन ओवर डालते हुए सिर्फ एक रन दिया. उन्होंने पहली गेंद पर राबिया खान को LBW आउट किया जबकि दूसरी गेंद पर नाहिदा अख्तर रन आउट हो गईं. तीसरी गेंद पर सुल्ताना का शॉट लांग आफ पर निलाक्षिका सिल्वा के पास गया जबकि चौथी गेंद पर अटापट्टू ने मारूफा अख्तर को LBW आउट किया. एक समय तीन विकेट पर 176 रन से बांग्लादेश ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 195 रन ही बनाये.

पढ़ें अंतिम 6 ओवर का रोमांच

44 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट पर 173 रन था. यहां से बांग्लादेश को जीत के लिए सिर्फ 30 रन बनाने थे.

45वां ओवर- इस ओवर में सिर्फ 3 रन बने. अब बांग्लादेश को 30 गेंद में 27 रन बनाने थे.

46वां ओवर- इस ओवर में एक विकेट गिरा और सिर्फ 2 रन आए. अब 24 गेंद में 25 रनों की जरूरत थी.

47वां ओवर- इस ओवर में 4 रन आए. अब 18 गेंद में 21 रनों की जरूरत थी.

48वां ओवर- इस ओवर में बांग्लादेश ने 9 रन बना डाले. जीत एकदम पक्की लग रही थी. अब 12 गेंद में जीत के लिए सिर्फ 12 रन बनाने थे.

49वां ओवर- इस ओवर में बाजी पलटी. एक विकेट गिरा और सिर्फ 3 रन बने. अब लास्ट ओवर में बांग्लादेश को 9 रन बनाने थे.

50वां ओवर- पहली चार गेंद में चार विकेट गिरे. बांग्लादेश की टीम सिर्फ एक रन बना सकी. श्रीलंका ने सात रनों से मैच जीत लिया.