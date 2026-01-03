भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल (IPL) फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है. मुस्तफिजुर रहमान अब आईपीएल में नहीं खेल सकेंगे. वह लीग से बाहर कर दिए गए हैं. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बीसीसीआई को क्यों एक्शन लेना पड़ा. इतने बड़े विवाद के बाद केकेआर फ्रेंचाइजी ने खुद मुस्तफिजुर रहमान को बाहर यानी रिलीज क्यों नहीं किया. यहां आपको आसान भाषा में इसका जवाब मिल जाएगा.

सबसे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2026 की नीलामी में 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. हालांकि, हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा के बाद लगातार केकेआर और टीम के मालिक शाहरुख खान पर सवाल उठाए जा रहे थे. बीसीसीआई की भी आलोचना हो रही थी. कई बड़े राजनेताओं ने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी के खेलने पर सवाल उठाए थे. विवाद को बढ़ता देख अब बीसीसीआई ने मामले में हस्तक्षेप किया और केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया.

KKR ने खुद क्यों नहीं किया मुस्तफिजुर रहमान को बाहर

कई लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर इतने विवाद के बाद बीसीसीआई को ही क्यों एक्शन लेना पड़ा. आखिर केकेआर ने क्यों इस बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर नहीं किया. ऐसे में आपको बता दें कि कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइजी किसी भी खिलाड़ी को नीलामी में खरीदने के बाद टीम से बाहर नहीं कर सकती. खिलाड़ी या तो उलपब्ध न हो, या फिर चोटिल हो, या वह खुद लीग से बाहर हटे. एक बार ऑक्शन में खरीदने के बाद फिट और उलपब्ध खिलाड़ी को हटाने का अधिकार फ्रेंचाइजी के पास नहीं होता है. इसीलिए बीसीसीआई को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा. बोर्ड के निर्देश के बाद ही कोई फ्रेंचाइजी किसी फिट और उपलब्ध खिलाड़ी को आईपीएल से या ये कहें कि टीम से बाहर कर सकती है.

मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के बाद खड़े हो गए कई बड़े सवाल

इसमें सबसे पहला सवाल यह है कि बांग्लादेश टीम को अगले महीने 2026 टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत आना है. बांग्लादेश के सभी टूर्नामेंट में भारत में ही होने हैं. इस वैश्विक टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी. ऐसे में क्या अब बांग्लादेश की टीम भी पाकिस्तान की तरह भारत नहीं आएगी और अपने मैच श्रीलंका में खेलेगी? अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं है.

दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय मालिकों की कई फ्रेंचाइजी (टीमें) विदेशी लीग में भी हैं. जैसे अभी मुंबई इंडियंस की एक टीम आईएलटी20 में एमआई एमिरेट्स खेल रही है, जिसमें बांग्लादेश के साकिब अल हसन भी खेल रहे हैं. क्या अब उन्हें भी टीम से बाहर किया जाएगा. इसके अलावा और भी कई विदेशी लीग्स में टीम ओनर भारतीय हैं. इसमें वहीं ओनर हैं, जिनकी टीमें आईपीएल में हैं. ऐसे में अब क्या वे भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में नहीं रखेंगे? इसका भी जवाब अभी किसी के पास नहीं है.