प्वाइंट्स टेबल में भारत से ऊपर, बांग्लादेश खेलेगा WTC फाइनल! बयान से मची खलबली

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के शुरुआती 2 सीजन में फाइनल का टिकट कटवाने वाली टीम इंडिया लगातार दूसरी बार फाइनल से बाहर होती नजर आ रही है. इसी बीच बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद ने बड़ा बयान देकर खलबली मचा दी है. उन्होंने 2025-27 चक्र में बांग्लादेश के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने की बात कही. प्वाइंट्स टेबल में बांग्लादेश फिलहाल भारत से ऊपर है.

अगस्त में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली थी. पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने कमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. भले ही ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में जीत हासिल कर सीरीज बराबरी पर खत्म की हो, लेकिन पहला मुकाबला जीतकर जाहिर तौर पर बांग्लादेश को आत्मविश्वास मिला होगा. बांग्लादेश ने यह जीत ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर हासिल की थी.

क्या बोले बांग्लादेश के स्पिन कोच?

क्रिकबज के मुताबिक कोच मुश्ताक ने कहा कि अभी हम अच्छी स्थिति में हैं. हम अच्छा क्रिकेट खेलकर और भरोसा बनाकर आगे बढ़ सकते हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच तभी जीते जाते हैं, जब आपको हारने की चिंता न हो. हमें सोच बदलनी होगी. इसका क्रेडिट सभी खिलाड़ियों, सिलेक्टर्स और स्टेकहोल्डर्स को जाता है, क्योंकि वे एक ही पेज पर हैं और मानते हैं कि अब हम किसी भी टीम को चुनौती दे सकते हैं.

WTC प्वाइंट्स टेबल में बांग्लादेश की स्थिति

अंक तालिका में चौथे पायदान पर मौजूद बांग्लादेश ने मौजदा चक्र में 6 टेस्ट खेल लिए हैं, जिसमें 3 में जीत दर्ज की है. 2 मुकाबलों में हार का सामना किया है. बाकी 1 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ है. टीम के पास प्वाइंट्स प्रतिशत 55.56 का है. यहां से बांग्लादेश को 6 मैच और खेलने हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि यहां से बांग्लादेश फाइनल में जगह हासिल कर सकती है या नहीं. टेबल में ऑस्ट्रेलिया 96 प्वाइंट्स प्रतिशत के साथ पहले पायदान पर है. टीम ने अब तक 10 मैचों में से 8 में जीत हासिल की है. बाकी 2 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.

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