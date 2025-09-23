भारत को अभी तक एशिया कप 2025 में कोई हरा नहीं पाया है. ग्रुप मैचों में उसने पाकिस्तान, ओमान और यूएई को हराया था. वहीं सुपर-4 मैच में टीम इंडिया एक बार फिर पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंद चुकी है. अभी उसे सुपर-4 स्टेज में बांग्लादेश और श्रीलंका से भिड़ना है. कल यानी 24 सितंबर को भारत और बांग्लादेश (India Next Match Asia Cup) की टक्कर होने वाली है, उससे पहले बांग्लादेश टीम के कोच फिल सिमंस हवा में उड़ने लगे हैं.

फिल सिमंस का कहना है कि उन्हें भारतीय टीम के पिछले प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है. कोच सिमंस के इस बढ़े हुए आत्मविश्वास की वजह श्रीलंका के खिलाफ जीत है. दरअसल सुपर-4 के अपने पहले मैच में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया था.

हवा में उड़ रहा बांग्लादेशी कोच

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के हेड कोच फिल सिमंस से पूछा गया कि क्या टीम इंडिया को हराना संभव है. उन्होंने आत्मविश्वास से भरे शब्दों में जवाब देकर कहा कि हर एक टीम के पास इस भारतीय टीम को हराने की क्षमता है.

फिल सिमंस ने कहा, "मैच के दिन से पहले क्या हुआ, वो मायने नहीं रखता. यह उस बारे में नहीं है कि भारतीय टीम ने पहले क्या किया है, बल्कि वो मायने रखता है कि उस साढ़े 3 घंटे के मैच के दौरान क्या होता है. हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए भारतीय टीम के प्लान को बिगाड़कर उसे गलतियां करने पर मजबूर करना चाहेंगे. ऐसे ही मैच जीते जाते हैं."

भारत के खिलाफ मैचों में उत्साह होता है

फिल सिमंस ने यह भी कहा कि प्रत्येक मैच में उत्साह होता है, खासतौर पर भारतीय टीम के मैचों में, क्योंकि वो दुनिया की नंबर-1 टीम है. सिमंस चाहते हैं कि उनकी टीम का हर एक खिलाड़ी उस उत्साह का लुत्फ उठाए और अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर ध्यान दे.

