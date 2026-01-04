हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबांग्लादेश ने किया टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का ऐलान, हिन्दू खिलाड़ी को बनाया कप्तान; देखें स्क्वाड

T20 World Cup 2026 Bangladesh Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान कर दिया है. लिटन दास कप्तान और मोहम्मद सैफ हसन उपकप्तान हैं. देखें टीम में किसे-किसे जगह मिली.

By : शिवम | Updated at : 04 Jan 2026 12:50 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान हो गया है, लिटन दास कप्तान और मोहम्मद सैफ हसन उपकप्तान चुने गए हैं. बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में शामिल है. टीम के ग्रुप स्टेज के 4 में से 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स और 1 मैच मुंबई के वानखेड़े में होगा.

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वाड

लिटन दास (कप्तान), मोहम्मद सैफ हसन (उप कप्तान), तंजीद हसन, मोहम्मद परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मोहम्मद शैफुद्दीन और शोरफुल इस्लाम.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 04 Jan 2026 12:50 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

