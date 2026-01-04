बांग्लादेश ने किया टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का ऐलान, हिन्दू खिलाड़ी को बनाया कप्तान; देखें स्क्वाड
T20 World Cup 2026 Bangladesh Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान कर दिया है. लिटन दास कप्तान और मोहम्मद सैफ हसन उपकप्तान हैं. देखें टीम में किसे-किसे जगह मिली.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान हो गया है, लिटन दास कप्तान और मोहम्मद सैफ हसन उपकप्तान चुने गए हैं. बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में शामिल है. टीम के ग्रुप स्टेज के 4 में से 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स और 1 मैच मुंबई के वानखेड़े में होगा.
The Bangladesh Cricket Board (BCB) has announced the national squad for the ICC Men’s T20 World Cup 2026, to be jointly hosted by India and Sri Lanka from 7 February to 8 March.— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) January 4, 2026
SQUAD
Litton Kumer Das (Captain), Mohammed Saif Hassan (Vice Captain), Tanzid Hasan, Mohammad Parvez… pic.twitter.com/A9o7EtB99v
बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वाड
लिटन दास (कप्तान), मोहम्मद सैफ हसन (उप कप्तान), तंजीद हसन, मोहम्मद परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, काजी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मोहम्मद शैफुद्दीन और शोरफुल इस्लाम.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL