2026 टी20 वर्ल्ड कप में अब ये टीम लेगी बांग्लादेश की जगह, BCB ने भारत में खेलने से किया इनकार

बांग्लादेश सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनकी टीम 2026 का टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएगी. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की तरफ से साफ कहा गया था कि बांग्लादेश को अपने मुकाबले भारत में ही खेलने होंगे, लेकिन बांग्लादेश ने इससे इनकार करते हुए टूर्नामेंट का बहिष्कार कर दिया. अब सवाल यह उठ रहा है कि बांग्लादेश की जगह कौन सी टीम विश्व कप का हिस्सा बनेगी.

कौन सी टीम लेगी बांग्लागेश की जगह?

कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया जाएगा. बांग्लादेश टूर्नामेंट के ग्रुप-सी का हिस्सा थी. इसी जगह ग्रुप-सी में स्कॉटलैंड को रख दिया जाएगा.

बांग्लादेश ने श्रीलंका में खेलने की जताई इच्छा

बांग्लादेश के खेल सलाहाकार आसिफ नजरुल ने अपने एक बयान में कहा कि बांग्लादेश के खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में खेलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वे अपने मुकाबले श्रीलंका में खेलना चाहते हैं.

वहीं बांग्लादेश सरकार की तरफ से हालातों को मद्दे नजर रखते हुए एक बयान में कहा गया कि वो वर्ल्ड क्रिकेट की स्थिति के बारे में निश्चित नहीं हैं. इससे खेल की लोकप्रियता कम हो रही है. क्रिकेट ओलंपिक्स में जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश जैसा देश भाग नहीं लेगा तो इससे आईसीसी को नुकसान होगा.

क्यों हुआ विवाद?

तो आपको बता दें कि जब आईसीसी ने आगामी टी20 विश्व कप के लिए शेड्यूल जारी किया था, उस वक्त बांग्लादेश टीम को भारत में खेलने से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी. फिर इसके बाद आईपीएल 2026 के लिए हुए ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा. इसी बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आईं.

इसके बाद भारत में इस बात का विरोध हुआ कि बांग्लादेश के मुस्तफिजुर को आईपीएल खेलने से रोका जाना चाहिए. फिर हुआ भी कुछ ऐसा, मुस्तिफिजुर को आईपीएल से रिलीज किया गया है. इसके बाद बांग्लादेश ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार दिया.