बांग्लादेशी क्रिकेटर ने किया गणपति बप्पा का स्वागत, फैंस ने लुटाया प्यार

बांग्लादेश के कप्तान और स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास ने गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा का स्वागत किया. दुनियाभर के लोग बप्पा के आने का जश्न मना रहे हैं. बांग्लादेशी क्रिकेटर भी इस जश्न का हिस्सा बना. दास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने प्यार कैप्शन भी लिखा. फैंस भी उनकी पोस्ट पर प्यार बरसाते हुए नजर आ रहे हैं.

दास ने लिखा, "प्यार, श्रद्धा और कृतज्ञता भरे मन से भगवान गणेश का अपने घर में स्वागत कर रहा हूं. बप्पा हमारे घर को खुशियों, शांति, समृद्धि और भरपूर सकारात्मकता से भर दें. उनकी दिव्य उपस्थिति हमेशा हमारे जीवन को रोशन करे और हर यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करे. गणपति बप्पा मोरया!"

Welcoming Lord Ganesha into our home with love, devotion, and a grateful heart. 🪷✨



May Bappa bless our home with happiness, peace, prosperity, and endless positivity.

May His divine presence always light our lives and guide us through every journey. 🙏❤️



Ganpati Bappa Morya!… pic.twitter.com/vNR0Nny6HK — Litton Das (@LittonOfficial) September 15, 2026

हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लिटन दास को 2 महीने पहले ही बांग्लादेश वनडे टीम का कप्तान बनाया गया. बोर्ड उन्हें 2027 वनडे विश्व कप में कप्तान के रूप में देख रहा है. यह पहला मौका नहीं था कि जब दास को कमान सौंपी गई, बल्कि वह इससे पहले फॉर्मेट के 7 मैचों में कप्तानी कर चुके थे. उनकी कप्तानी में टीम ने 2022 में भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की थी.

लिटन दास का अंतर्राष्ट्रीय करियर

बांग्लादेश के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले लिटन दास ने अब तक 56 टेस्ट, 104 वनडे और 122 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 97 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 35.32 की औसत से 3356 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 20 अर्धशतक शामिल रहे. उनका हाई स्कोर 141 रनों का रहा.

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वनडे की 103 पारियों में लिटन दास ने 30.84 की औसत से 2869 रन स्कोर किए. इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 14 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 176 रनों का रहा. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 120 पारियों में उनके बल्ले से 2702 रन निकले. इस दौरान उनका औसत 23.49 का और स्ट्राइक रेट 126.79 का रहा. फॉर्मेट में दास16 फिफ्टी लगा चुके हैं, जिसमें हाई स्कोर 83 रनों का रहा है. उन्होंने 2015 में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था.

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