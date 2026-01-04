हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी बांग्लादेश की टीम, मुस्तफिजुर रहमान के IPL से बाहर होने के बाद BCB ने लिया फैसला

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगी बांग्लादेश की टीम, मुस्तफिजुर रहमान के IPL से बाहर होने के बाद BCB ने लिया फैसला

T20 World Cup 2026 Host: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर करने वाले हैं. खबर है कि बांग्लादेश टीम टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएगी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 Jan 2026 04:06 PM (IST)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच भारत और श्रीलंका में खेले जाएंगे. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे, क्योंकि पिछले वर्ष BCCI और PCB के बीच भारत-पाकिस्तान मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने को लेकर सहमति बनी थी. अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान जैसा रुख अपना रहा है, क्योंकि खबर सामने आई है कि बांग्लादेश टीम टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएगी. आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया के जरिए बांग्लादेश टीम के भारत ना आने की पुष्टि की है, जो बांग्लादेश के खेल सलाहकार हैं.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की हालिया बैठक में यह फैसला लिया गया है. हालांकि इस पर अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) का रुख सामने नहीं आया है.

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया के माध्यम से लिखा, "बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी. आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला लिया है. हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, जो बीसीसीआई की हिंसक सांप्रदायिक नीति के सदर्भ में लिया गया है."

BCB ने यह फैसला मुस्तफिजुर रहमान के IPL से बाहर होने के बाद लिया है. हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL फ्रैंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश देकर कहा था कि वो मुस्तफिजुर रहमान को अपने स्क्वाड से रिलीज कर दे. KKR फ्रैंचाइजी ने इस निर्देश का पालन करते हुए रहमान को अपनी टीम से निकाल दिया है.

हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना घरेलू क्रिकेट शेड्यूल जारी किया था, जिसमें सितंबर 2026 के समय भारत के खिलाफ सीरीज भी शामिल है. पहले यह सीरीज 2025 में होने वाली थी, लेकिन उस समय सीरीज को टाल दिया गया था.

टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत को ग्रुप A और बांग्लादेश को ग्रुप C में रखा गया है. भारत अपना पहला मैच 7 फरवरी को यूएसए और बांग्लादेश अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के साथ मैच से करेगा. अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के मैच भी टी20 वर्ल्ड कप के मेजबान देश यानी भारत से बाहर खेले जाएंगे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 04 Jan 2026 03:45 PM (IST)
Bangladesh Cricket Team T20 World Cup 2026 T20 World Cup
