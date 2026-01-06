हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBCCI के आगे झुकेगा बांग्लादेश? जय शाह की चेयरमैनशिप में ICC का बड़ा कदम; जानें ताजा अपडेट

Bangladesh Schedule T20 World Cup 2026: बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप मैचों का वेन्यू बदले जाने की मांग पर पुनर्विचार के लिए थोड़ा समय मांगा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Jan 2026 06:58 PM (IST)
Preferred Sources

मुस्तफिजुर रहमान के IPL से निकाले जाने के बाद भारत और बांग्लादेश आमने-सामने हैं. बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया था. बांग्लादेश का कहना था कि उसके मैच श्रीलंका में करवाए जाएं. अब खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप मैचों का वेन्यू बदलने की मांग पर पुनर्विचार के लिए राजी कर लिया है.

द टेलीग्राफ के अनुसार BCCI और BCB के अधिकारियों के बीच कई बैठकें हुईं, जिसकी मध्यस्थता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने की. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वेन्यू बदलने की मांग पर पुनर्विचार के लिए थोड़ा समय मांगा है, लेकिन उसने यह भी साफ किया है कि BCB अपने देश की सरकार से सलाह के बाद ही कोई अंतिम फैसला लेगा.

आईसीसी, टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के शेड्यूल में कुछ बदलाव करने के लिए तैयार है. साथ ही आईसीसी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है. रिपोर्ट अनुसार आईसीसी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बांग्लादेश टीम को भारत में खेलने के लिए मनाने की कोशिश करेगा. अधिकारी ने यह भी कहा कि ये मामला सिर्फ 2 टीमों का नहीं, फैंस, दर्शकों, ब्रॉडकास्टर्स और मीडिया का भी है.

आईसीसी प्लान बी लागू कर सकती है, लेकिन वह चाहेगा कि BCCI और BCB आपस में बातचीत करते हुए इस मसले का हल निकालें. द टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि बीसीबी शायद ही दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड यानी BCCI से कोई दुश्मनी मोल लेना चाहेगा. क्योंकि यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए भविष्य में वित्तीय घाटे का सौदा साबित हो सकता है.

एक सूत्र ने बताया कि सभी बोर्ड यह बात समझते हैं कि भारत के साथ मैच उनके खजाने को भर सकता है. इसलिए सबके लिए बेहतर होगा कि वे BCCI के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलें.

मौजूदा शेड्यूल अनुसार टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के मैच मुंबई और कोलकाता में खेले जाने हैं. अगर शेड्यूल में बदलाव कर बांग्लादेश के मैच श्रीलंका शिफ्ट कर दिए गए, तो यह लॉजिस्टिक्स के नजरिए से टूर्नामेंट के आयोजकों और ब्रॉडकास्टर्स के लिए बुरे सपने की तरह हो सकता है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 06 Jan 2026 06:58 PM (IST)
Bangladesh Cricket Team Mustafizur Rahman T20 World Cup Schedule T20 World Cup 2026
