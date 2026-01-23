3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल का नाम बांग्लादेश क्रिकेट में बहुत सम्मान से लिया जाता है. उन्होंने मई 2025 में ही BCB का अध्यक्ष पद संभाला था, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि करीब 7-8 महीने बाद ही उन्हें बतौर अध्यक्ष अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा.

अमीनुल इस्लाम बुलबुल की अध्यक्षता में बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से हटने का फैसला लिया है. बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल पिछले दिनों लगातार भड़काऊ बयान देते रहे हैं और उन्हीं के अड़ियलपने की वजह से यह फैसला लिया गया है. उन्होंने सुरक्षा चिंताओं को राजनीतिक एंगल देते हुए 'राष्ट्र के अपमान' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया.

बांग्लादेश को करोड़ों का नुकसान

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 को बॉयकॉट करने की जिद तो कर रहा है, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं. अगर वह टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है, तो बांग्लादेश को ICC का रेवेन्यू शेयर नहीं मिलेगा. यानी बांग्लादेश आईसीसी से मिलने वाली सालाना आय से वंचित रह जाएगा.

बांग्लादेश को साल में आईसीसी रेवेन्यू का लगभग 4.46 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, जो लगभग 27 मिलियन यूएस डॉलर के बराबर है. बांग्लादेशी मुद्रा में यह रकम 325 टाका के बराबर है. BCB हो या BCCI, सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड ब्रॉडकास्टिंग से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने से उसे ब्रॉडकास्टिंग के साथ-साथ स्पॉन्सरशिप की कमाई से भी हाथ धोना पड़ेगा.

सिर्फ आसिफ नजरुल की चल रही

22 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बैठक हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार उस पूरी मीटिंग में ज्यादातर आसिफ नजरुल ने ही बात की. BCB अध्यक्ष होते हुए अमीनुल इस्लाम बुलबुल बैठक में चुप रहे. सूत्रों की मानें तो खिलाड़ियों ने भी बैठक के दौरान ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि तमीम इकबाल के साथ हुए वाकये के कारण खिलाड़ियों के मन में कहीं ना कहीं डर बैठ गया था.

