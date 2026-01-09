हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएक बार अपमानित होने बाद भी नहीं सुधरा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी के पास दूसरी बार पहुंचा

एक बार अपमानित होने बाद भी नहीं सुधरा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी के पास दूसरी बार पहुंचा

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने सभी मैच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत से बाहर करना चाहता है. इसके लिए बीसीबी ने आईसीसी को दोबारा लेटर लिखा है, जिसमें सुरक्षा समस्याओं पर विस्तार से जानकारी दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 09 Jan 2026 01:04 PM (IST)
BCB Sent Letter To ICC For The Second Time: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को भारत नहीं भेजना चाहता. इसके लिए बीसीबी ने आईसीसी को दोबारा ईमेल किया है. इससे पहले बोर्ड की तरफ से खिलाड़ियों की सुरक्षा का जिक्र करते हुए ईमेल किया गया था. जिसे आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया था. उस जवाब में, आईसीसी ने साफ कर दिया था कि उसे सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत नहीं दिख रही है. अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को दूसरी बार औपचारिक पत्र भेजा है.

बीसीबी ने आईसीसी को दूसरी बार पत्र लिखा

रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरल के बीच हुई चर्चाओं के बाद आईसीसी को एक नया पत्र भेजा गया है. इस मुद्दे पर आसिफ नजरल ने कड़ा रुख अपनाया हैं. बोर्ड से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, 'आईसीसी सुरक्षा को लेकर चिंता वाली बात के बारे में जानना चाहती है और बीसीबी ने उसी बारे में विस्तार से बताया है.’ 

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी, 2026 से होने वाली है. भारत के साथ श्रीलंका भी इस टूर्नामेंट का मेजबानी करेगा. हालांकि, बांग्लादेश को अपने चारों मैच भारत में खेलने हैं. जिसके तीन मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स और एक मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. बांग्लादेश के वर्तमान रुख से टूर्नामेंट में उसके हिस्सा लेने पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं. इस मामले की शुरुआत बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज करने के बाद से हुआ है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दो गट में बंटा 

आईसीसी के द्वारा इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी इसको लेकर दो राय हैं. एक गुट चाहता है कि टीम भारत न जाए और कोई समझौता के लिए तैयार नहीं है. वहीं, दूसरा गुट चाहता है कि आईसीसी और भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत जारी रखा जाए और उनका मानना है कि पूरी तरह सुरक्षा मिले तो मामला खत्म हो सकता है.

Published at : 09 Jan 2026 01:04 PM (IST)
ICC Bangladesh Cricket Board BCCI CRICKET ICC MENS T20 WORLD CUP 2026
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
