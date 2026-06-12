लाइव मैच में डराने वाला मंजर, मैदान पर उल्टी करने लगा खिलाड़ी, अस्पताल में भर्ती

बांग्लादेश की वनडे टीम के कप्तान मेहदी हसन मिराज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे वनडे मैच में नाथन एलिस की तीखी बाउंसर मिराज के हेलमेट पर जा लगी थी. गेंद का प्रभाव इतना था की दर्द से कराहते हुए मिराज जमीन पर बैठ गए. दूसरे वनडे में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस पद्धति से 5 विकेट से हराया. इसी के साथ बांग्लादेश ने इतिहास में पहली बार किसी वनडे सीरीज में कंगारुओं को चित्त किया है.

अस्पताल में भर्ती कप्तान

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार मेहदी हसन को गेंद लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया. कप्तान खतरे से बाहर हैं, लेकिन शुक्रवार को उन्हें अस्पताल में ही रहना पड़ेगा.

हसन इस मैच में 22 गेंद में 22 रन बनाकर नाबाद लौटे. उन्होंने छक्का लगाकर बांग्लादेश की 5 विकेट से जीत सुनिश्चित की. पहले वनडे मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस पद्धति से 86 रनों के अंतर से हराया था.

मैदान पर छाया सन्नाटा

बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवरों में 187 रन बनाए थे. बांग्लादेश की पारी के 34वें ओवर में सामने नाथन एलिस गेंदबाजी करने आए. ओवर की चौथी गेंद पर नाथन ने तीखा बाउंसर फेंका. मेहदी हसन मिराज ने बल्ला घुमाया लेकिन गेंद उनके हेलमेट के साइड वाले हिस्से पर लगी.

मेहदी हसन वह हिस्सा पकड़ कर जमीन पर बैठ गए. फिजियो मैदान में आया तभी मेहदी हसन उलटी करने लगे. हालात गंभीर होने लगे थे, मैदान में दर्शक शांत होकर इस पूरी घटना के गवाह बन रहे थे. स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलियाई फिजियो भी मैदान पर आ गए. अच्छी बात यह रही कि मेहदी हसन कुछ देर बाद अपने पैरों पर खड़े हुए और फिट नजर आए. उससे अगले ही ओवर में मिराज ने राइली मेरेडिथ की गेंद पर छक्का लगाकर बांग्लादेश को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

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