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लाइव मैच में डराने वाला मंजर, मैदान पर उल्टी करने लगा खिलाड़ी, अस्पताल में भर्ती

Mehidy Hasan Miraz Hospitalised: बांग्लादेश टीम के कप्तान मेहदी हसन मिराज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया. हेलमेट पर गेंद लगने के बाद मेहदी मैदान पर ही उलटी करने लगे थे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Jun 2026 09:20 AM (IST)
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बांग्लादेश की वनडे टीम के कप्तान मेहदी हसन मिराज को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे वनडे मैच में नाथन एलिस की तीखी बाउंसर मिराज के हेलमेट पर जा लगी थी. गेंद का प्रभाव इतना था की दर्द से कराहते हुए मिराज जमीन पर बैठ गए. दूसरे वनडे में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस पद्धति से 5 विकेट से हराया. इसी के साथ बांग्लादेश ने इतिहास में पहली बार किसी वनडे सीरीज में कंगारुओं को चित्त किया है.

अस्पताल में भर्ती कप्तान

ईएसपीएन क्रिकइन्फो के अनुसार मेहदी हसन को गेंद लगने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया. कप्तान खतरे से बाहर हैं, लेकिन शुक्रवार को उन्हें अस्पताल में ही रहना पड़ेगा.

हसन इस मैच में 22 गेंद में 22 रन बनाकर नाबाद लौटे. उन्होंने छक्का लगाकर बांग्लादेश की 5 विकेट से जीत सुनिश्चित की. पहले वनडे मैच में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस पद्धति से 86 रनों के अंतर से हराया था.

मैदान पर छाया सन्नाटा

बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42 ओवरों में 187 रन बनाए थे. बांग्लादेश की पारी के 34वें ओवर में सामने नाथन एलिस गेंदबाजी करने आए. ओवर की चौथी गेंद पर नाथन ने तीखा बाउंसर फेंका. मेहदी हसन मिराज ने बल्ला घुमाया लेकिन गेंद उनके हेलमेट के साइड वाले हिस्से पर लगी.

मेहदी हसन वह हिस्सा पकड़ कर जमीन पर बैठ गए. फिजियो मैदान में आया तभी मेहदी हसन उलटी करने लगे. हालात गंभीर होने लगे थे, मैदान में दर्शक शांत होकर इस पूरी घटना के गवाह बन रहे थे. स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलियाई फिजियो भी मैदान पर आ गए. अच्छी बात यह रही कि मेहदी हसन कुछ देर बाद अपने पैरों पर खड़े हुए और फिट नजर आए. उससे अगले ही ओवर में मिराज ने राइली मेरेडिथ की गेंद पर छक्का लगाकर बांग्लादेश को ऐतिहासिक जीत दिलाई.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 12 Jun 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
Bangladesh Vs Australia BAN Vs AUS Mehidy Hasan Miraz BAN Vs AUS ODI
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