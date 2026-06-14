ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में बांग्लादेश को 1 विकेट से हरा दिया, जबकि बांग्लादेश पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी थी. ढाका में खेला गया तीसरा वनडे अंतिम समय में रोमांचक हो गया, जब बांग्लादेश के गेंदबाजों ने 5 रन के अंदर 4 विकेट चटका दिए. ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 266/5 से 271/9 हो गया. कूपर कोनोली के रूप में जब नौवां विकेट गिरा, तब लगा कि ऑस्ट्रेलिया इस जीते हुए मैच को हार जाएगी लेकिन एडम जम्पा ने अंतिम ओवर में चौका लगाकर अपनी टीम को जीत तक पहुंचाया.

275 रनों के चेज में ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज कूपर कोनोली ने 149 रनों की शानदार पारी खेली, 134 गेंदों में खेली इस पारी में उन्होंने 6 छक्के और 13 चौके जड़े. हालांकि उनके आलावा दूसरा कोई बल्लेबाज फिफ्टी भी नहीं लगा पाया, बावजूद ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत रही थी. 45 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 266/5 था. 30 गेंदों में सिर्फ 9 रन चाहिए थे, कोनोली 149 पर थे और ओलिवर पीके 27 रन पर खेल रहे थे. लेकिन इसके बाद तो पूरा खेल पलट गया. लगा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया की ऐसी हालत हो जाएगी.

शोरफुल इस्लाम ने 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने ओलिवर (27) और अगली गेंद पर जेवियर बार्टलेट (0) को आउट किया. मुस्तफिजुर रहमान ने अगले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए. 48वें ओवर में शोरफुल ने बेन द्वाराहुसि (4) के रूप में 8वां विकेट गिराया, 49वें ओवर में मुस्तफिजुर ने कोनोली को बोल्ड किया. ऑस्ट्रेलिया 271 पर 9 विकेट गंवा चुका था. अंतिम ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे.

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1 विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया, सीरीज बांग्लादेश के नाम

आसानी से जीत रहे तीसरे वनडे को ऑस्ट्रेलिया हारते-हारते बचा, टीम ने रोमांचक मुकाबले में 1 विकेट से जीत दर्ज की. हालांकि 3 मैचों की सीरीज के शुरूआती 2 मैच जीतकर बांग्लादेश पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका था.

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कूपर कोनोली को तीसरे वनडे का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मोसाद्देक हुसैन को मिला. 30 वर्षीय ऑलराउंडर मोसाद्देक ने सीरीज के पहले मैच में नाबाद 86 और तीसरे मैच में नाबाद 86 रन बनाए. पहले मैच में उन्होंने 2 विकेट भी लिए थे.