ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20 में बांग्लादेश को 7 रनों से हराकर इतिहास में पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज जीत ली. हालांकि इस करो या मरो मुकाबले में बांग्लादेश जीत सकती थी, क्योंकि 197 के लक्ष्य का पीछा करते उनकी शुरुआत शानदार हुई थी. पॉवरप्ले में 72 रन बने थे और सिर्फ 1 विकेट गिरा था. 12 ओवरों में स्कोर 122 था, जीत के लिए 48 गेंदों में 75 रन चाहिए थे और 8 विकेट हाथ में थे. एक समय बांग्लादेश की जीत संभावना 34 प्रतिशत थी. लेकिन अंतिम ओवर तक चले इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जीत गया और सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली.

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बनाए थे. बांग्लादेश के ओपनर्स तंजिद हसन और सैफ हसन ने तेज तर्रार शुरुआत की थी, दोनों ने पहले विकेट के लिए 22 गेंदों में 48 रनों की साझेदारी की. मैट रेंशॉ ने तंजिद के रूप में पहला विकेट लिया, इसके बाद आए सौम्या सरकार 15 रन बनाकर एडम जम्पा का शिकार हुए.

परवेज हुसैन एमोन और सैफ के बीच तीसरे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी हुई, जिसके बाद लगने लगा था कि बांग्लादेश इस मैच को जीत जाएगी. इस जोड़ी को आरोन हार्डी ने तोड़ा, उन्होंने एमोन (36) को आउट किया.

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तौहीद हिरदॉय का संघर्ष, लेकिन नहीं दिला पाए जीत

इसके बाद सैफ हसन भी अगले ओवर (13.2) ओवर में आउट हो गए, उन्हें जोएल डेविस ने आउट किया. सैफ ने 33 गेंदों में 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 42 रन बनाए. अंत में कप्तान तौहीद हिरदॉय ने संघर्ष किया और 22 गेंदों में 35 रन बनाए, लेकिन ये जीत के लिए काफी नहीं रहा. अंतिम ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 23 रन बनाने थे, आरोन हार्डी ने इस ओवर में हिरदॉय के रूप में एक विकेट लिया और 15 रन दिए. ऑस्ट्रेलिया 7 रन से मुकाबले को जीत गई.

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मैट रेशों को मिला POTM

ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 196 रन बनाए थे, जिसमें मैट रेशों ने 89 रनों की शानदार पारी खेली. वह नाबाद रहे. उन्होंने 52 गेंदों में खेली इस पारी में 5 छक्के और 4 चौके लगाए. इसके आलावा उन्होंने गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट लिया और 2 ओवरों में सिर्फ 13 रन दिए. इसके आलावा टिम डेविड ने भी 26 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 4 छक्के और 2 चौके जड़े थे.