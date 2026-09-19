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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड का अहम खिलाड़ी चोटिल, अब भारत के खिलाफ टी20 सीरीज खेलना मुश्किल

न्यूजीलैंड का अहम खिलाड़ी चोटिल, अब भारत के खिलाफ टी20 सीरीज खेलना मुश्किल

न्यूजीलैंड के परफॉर्मेंस मैनेजर माइक सैंडल ने बताया कि शूटिंग के दौरान कैच लेने की कोशिश में रचिन रवींद्र सेफ्टी मैट पर गिर गए. यह सच में एक बुरी चोट थी. हम उनके लिए दुखी हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 19 Sep 2026 04:33 PM (IST)
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न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए एक बुरी खबर सामने आई है. भारत के खिलाफ अपने घर पर अहम टी20 सीरीज में स्टार ऑलराउंडर रचिन रवींद्र का खेलना मुश्किल बताया जा रहा है. रचिन रवींद्र इंजर्ड हो गए हैं. ऐसे में अब भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में उनके खेलने पर संशय है. पांच मैचों की इस टी20 सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी.

बता दें कि रचिन रवींद्र को एक एड शूट में डाइविंग कैच लेने के दौरान चोट लगी है. बताया जा रहा है कि उनका कंधा खिसक गया है. यानी शोल्डर डिस्लोकेट हो गया है. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद इसे ज्यादा गंभीर नहीं बताया है, लेकिन अब वह लंबे समय तक क्रिकेट के मैदान से दूर रह सकते हैं. 

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न्यूजीलैंड के परफॉर्मेंस मैनेजर माइक सैंडल ने बताया कि शूटिंग के दौरान कैच लेने की कोशिश में रचिन रवींद्र सेफ्टी मैट पर गिर गए. यह सच में एक बुरी चोट थी. हम उनके लिए दुखी हैं. हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि वह अच्छी तरह से ठीक हों और जितनी जल्दी हो सके मैदान पर वापस आएं. 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूजीलैंड को अपने घर पर भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. अगले हफ्ते न्यूजीलैंड क्रिकेट इस सीरीज के लिए अपनी टीम का एलान कर सकता है. न्यूजीलैंड और भारत के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 22 अक्तूबर से होगी. अब देखने वाली बात यह होगी कि इससे पहले रचिन रवींद्र फिट हो पाएंगे या नहीं. फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उनका इस सीरीज के लिए चुना जाना मुश्किल है. 

गौरतलब है कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर कुल 12 मैच खेलेगी. न्यूजीलैंड में भारतीय टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज, पांच मैचों की वनडे सीरीज और दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. पहला मैच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा. वहीं लास्ट मैच 27 नवंबर को होगा.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 19 Sep 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
New Zealand Cricket Team INDIA VS NEW ZEALAND RACHIN RAVINDRA
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