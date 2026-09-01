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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'उस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो गया...', बाबर आजम पर दिग्गज का हैरतअंगेज बयान

'उस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो गया...', बाबर आजम पर दिग्गज का हैरतअंगेज बयान

बाबर आजम और शाहीन अफरीदी कए खराब रिश्ते पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने यह बयान देकर सबको चौंका दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 01 Sep 2026 09:29 AM (IST)
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पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत बुरे हाल में है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से पिछड़ने के बाद टीम का कोच तक बदलने की खबरें हैं. दूसरी ओर मोहम्मद रिजवान समेत कई अन्य खिलाड़ियों को खराब फॉर्म की वजह से वापस घर भेज दिया गया है. उधर वनडे और टी20 के हाल भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं. इसी बीच पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी बासित अली ने दावा कर दिया है कि जिस दिन बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के बीच दुश्मनी का बीज बोया गया, उसी दिन पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो गया था.

2023 वनडे वर्ल्ड कप की नाकामी के बाद बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था. आगे चलकर वो दोबारा कप्तान बने, लेकिन फिर शाहीन अफरीदी को जिम्मा सौंप दिया गया. फिर टी20 टीम की कप्तानी सलमान आगा के पास चली गई, वहीं शान मसूद को भी टेस्ट कप्तानी से हटा दिया गया है. पिछले 3 साल के भीतर पाकिस्तान के ढेरों कप्तान बदले हैं.

उस दिन सब बर्बाद हो गया...

पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने एक शो पर चर्चा करते हुए कहा, "बाबर आजम एक अच्छे कप्तान नहीं हैं. मैं ऐसा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के आंकड़ों को देखकर नहीं कह रहा हूं. उन्होंने कई सारे गलत फैसले लिए हैं. पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी का मुख्य कारण बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के खराब रिश्ते हैं."

बासित अली ने कहा कि जिस दिन बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के बीच कप्तानी को लेकर दुश्मनी का बीज बोया गया था, पाकिस्तान क्रिकेट उसी दिन बर्बाद हो गया था. उन्होंने कहा, "कई तरह के दावे किए गए कि बाबर आजम इसमें अच्छे हैं, शाहीन उसमें अच्छे हैं. इस दुश्मनी का बीज जिसने भी बोया, उसके नतीजे आज हम सबके सामने हैं."

अब हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान के पास तीनों फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तान हैं. टेस्ट कप्तानी बाबर आजम के पास है, वनडे टीम की कप्तानी शाहीन अफरीदी संभाल रहे हैं और टी20 टीम की कमान सलमान अली आगा के पास है.

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PCB ने लिया एक्शन

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुरे हाल को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कड़ा एक्शन लेकर 7 लोगों को वापस घर भेजने का फैसला लिया है. मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा के अलावा हेड कोच सरफराज अहमद और गेंदबाजी कोच उमर गुल को भी नहीं बख्शा गया है. बर्मिंघम में 9 सितंबर से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट मैच में माइक हेसन पाकिस्तान टीम का हेड कोच पद संभालेंगे. माइक हेसन अभी पाक टीम के व्हाइट बॉल कोच हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 01 Sep 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Shaheen Afridi Basit Ali Babar Azam PAKISTAN CRICKET TEAM
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