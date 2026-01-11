बाबर आजम टी20 फॉर्मेट के एक आदर्श बल्लेबाज नहीं हैं, सोशल मीडिया पर लोग अक्सर ऐसे दावे करते रहते हैं. यह बाबर पर निर्भर करता है कि वो इन दावों को किस हद तक गलत साबित कर पाते हैं. मगर बाबर के आंकड़े कहीं ना कहीं यही दर्शाते हैं कि वो टी20 क्रिकेट के लिए नहीं बने हैं. खराब स्ट्राइक रेट उन कारणों में से एक था, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान की टी20 टीम से बाहर होना पड़ा था.

अब ऑस्ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग में उनका स्ट्राइक रेट 104 का है. आजकल वनडे मैचों में बल्लेबाज इससे ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलने लगे हैं, लेकिन बाबर लगता है कि टेस्ट क्रिकेट वाले दौर में अटके हुए हैं.

BBL में भी बुरा हाल

बाबर आजम ने हाल ही में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए अपना BBL डेब्यू किया था. एक साल से ज्यादा समय हो चुका है, जब बाबर आजम ने किसी अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में 150 से ज्यादा स्ट्राइक रेट वाली पारी खेली थी.

BBL 2025-26 की बात करें तो, बाबर अब तक सीजन के सबसे फिसड्डी बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. अब तक खेली 8 पारियों में उन्होंने 148 गेंदों का सामना किया है, जिनमें वो 104.05 के धीमे स्ट्राइक रेट से केवल 154 रन बना पाए हैं. अभिषेक शर्मा या आंद्रे रसेल जैसा कोई तूफानी बल्लेबाज हो, तो वो 148 गेंदों में 300 से भी ज्यादा रन बनाने में विश्वास रखता है.

BBL में मिल रहा खूब सारा पैसा

बाबर आजम को जब सिडनी सिक्सर्स ने साइन किया, तो वो BBL के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक बने थे. सिडनी सिक्सर्स ने उन्हें 4,20,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की रकम देकर अपने स्क्वाड में शामिल किया था. यह भारतीय मुद्रा में लगभग 2.5 करोड़ रुपये के बराबर है. मगर उनका प्रदर्शन इससे ठीक उलट रहा है.

