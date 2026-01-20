हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबाबर आजम BBL में फिर हुए 'बेइज्जत', धीमी पारियों के बाद अब 'डक' पर लौटे पवेलियन; फैंस का फूटा गुस्सा

बाबर आजम BBL में फिर हुए 'बेइज्जत', धीमी पारियों के बाद अब 'डक' पर लौटे पवेलियन; फैंस का फूटा गुस्सा

Babar Azam: बिग बैश लीग में धीमी पारियां खेलने वाले बाबर आजम क्वालीफायर मैच में बिना खाता खोले यानी डक पर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद फैंस में काफी गुस्सा देखने को मिला.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 20 Jan 2026 06:45 PM (IST)
Babar Azam Out On Duck: बाबर आजम बिग बैश लीग 2025-26 में सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा हैं. वह टूर्नामेंट में लगातार खराब प्रदर्शन के कारण चर्चा में बने हुए हैं. पहले बाबर को धीमी पारियों के लिए ट्रोल किया गया था. वहीं अब वह डक पर आउट हो गए. ओपनिंग पर उतरे बाबर टीम को अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके, जिसके चलते सिडनी सिक्सर्स को प्लेऑफ के मैच में हार का सामना करना पड़ा. 

बाबर को डक पर आउट होता देख फैंस सोशल मीडिया पर काफी गुस्से में नजर आए. इससे पिछले मुकाबले में बाबर सिर्फ 1 रन बनाक आउट हुए थे. अब वह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. बाबर का फ्लॉप होना सिडनी सिक्सर्स के लिए हार का बड़ा कारण बना. 

फैंस का फूटा गुस्सा

लोगों ने वीडियो शेयर करते हुए बाबर को जमकर ट्रोल किया. एक यूजर ने लिखा, "अगर दुनिया बाबर के खिलाफ है, तो मैं दुनिया के साथ हूं." वहीं एक दूसरे यूजर ने बाबर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "जहां से सारे प्लेयर्स की इनिंग शुरू होती है, वहां मेरी खत्म होती है." इसी तरह लोगों ने अलग-अलग रिएक्शन देकर बाबर को फटकार लगाई.

सिडनी सिक्सर्स ने गंवाया मैच 

मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स को 48 रन से हार का सामना करना पड़ा. पहले बैटिंग के लिए उतरी पर्थ स्कॉचर्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 147 रन बनाए. फिर रन चेज के लिए उतरी सिडनी सिक्सर्स की टीम 15 ओवर में सिर्फ 99 रन पर ऑलआउट हो गई.

बीबीएल 2025-26 में अब तक बाबर का प्रदर्शन 

अब तक बाबर आजम ने बीबीएल के मौजूदा सीजन में 11 मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 11 में बैटिंग करते हुए उन्होंने 22.44 के खराब औसत और सिर्फ 103.06 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 202 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं. 

Published at : 20 Jan 2026 06:42 PM (IST)
