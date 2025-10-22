रावलपिंडी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान हार की कगार पर है. तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पाकिस्तान ने 94 रन बनाने तक 4 विकेट गंवा दिए हैं. दूसरी पारी में पाक टीम की बढ़त सिर्फ 23 रन की हो पाई है. पाकिस्तान टीम के लिए बाबर आजम उम्मीद की किरण बने हुए हैं, जो 49 रन बना चुके हैं. दूसरे छोर पर उनके साथ मोहम्मद रिजवान डटे हैं, जो 16 रन बना चुके हैं. बताते चलें कि दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 71 रनों की बढ़त हासिल की थी.

दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे दिन 185/4 के स्कोर से अपने स्कोर को आगे बढ़ाया था. तीसरे दिन के पहले ही ओवर में काइल वेरेनिन 10 रन बनाकर आउट हो गए. ट्रिस्टन स्टब्स ने 76 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होने के बाद सेनुरन मुथुस्वामी ने मोर्चा संभाला. केशव महाराज ने भी 30 रनों का योगदान दिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने 306 के स्कोर पर 9वां विकेट गंवा दिया था.

पुछल्ले बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को रुलाया

दक्षिण अफ्रीका का दसवां विकेट लेकर पाकिस्तान टीम पहली पारी में छोटी बढ़त हासिल कर सकती थी, लेकिन 10वें विकेट के लिए कगिसो रबाड़ा और सेनुरन मुथुस्वामी ने 98 रनों की पार्टनरशिप कर पाक गेंदबाजों को खूब रुलाया. जहां पाकिस्तान टीम बढ़त हासिल करने के सपने देख रही थी, वहां रबाड़ा ने 11 नंबर पर बैटिंग करते हुए 71 रन की पारी खेली. यह इंटरनेशनल क्रिकेट में रबाड़ा की पहली अर्धशतकीय पारी रही.

हार की कगार पर पाकिस्तान

पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका के पास 71 रनों की बढ़त थी. पाकिस्तान टीम दूसरी पारी में बैटिंग करने आई तो ऑफ-स्पिनर साइमन हार्मर ने ऐसा फिरकी का जाल बुना कि पाकिस्तान टीम का टॉप-ऑर्डर 16 के स्कोर तक पवेलियन लौट चुका था. बाबर आजम और सऊद शकील ने मिलकर 44 रन जोड़े, लेकिन शकील भी 11 रन बनाकर आउट हो गए.

अब पाकिस्तान टीम को बाबर आजम से उम्मीद है, जो तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 49 रन बना चुके हैं. बताते चलें कि बाबर ने पिछली 75 पारियों से कोई शतक नहीं लगाया है. दूसरी पारी में पाकिस्तान की बढ़त सिर्फ 23 रनों की हुई है, ऐसे में सेट बल्लेबाज बाबर आजम बड़ा स्कोर कर पाए तो पाकिस्तान मैच में वापस आ सकता है. बाबर और रिजवान के बाद सलमान आगा ही अकेले बल्लेबाज बचे हैं.

