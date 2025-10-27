पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका 3 मैचों की टी20 सीरीज मंगलवार से शुरू होने जा रही है, इसमें बाबर आजम के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी. लेकिन उन्हें रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बहुद बड़ी पारी की दरकार नहीं है, उन्हें सिर्फ 9 रन चाहिए और ऐसा करते ही वह दुनिया में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम में बाबर आजम भी शामिल हैं, जो पिछले काफी समय से टी20 क्रिकेट नहीं खेल रहे थे. उन्होंने दिसंबर, 2024 में आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जिसमें 31 रन बनाए थे. वह पिछली 11 पारियों में अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं.

रोहित शर्मा बनाम बाबर आजम (T20I में)

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित शर्मा पहले नंबर पर हैं. उन्होंने 159 मैचों की 151 पारियों में 140.89 की स्ट्राइक रेट से 4231 रन बनाए हैं. इसमें 5 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं. लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं, जो रोहित से ज्यादा दूर नहीं हैं.

रोहित शर्मा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वह अब सिर्फ वनडे में खेलते हैं. बाबर आजम लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. बाबर ने 128 मैचों की 121 पारियों में 4223 रन बनाए हैं, इसमें 3 शतक और 36 अर्धशतक हैं. बाबर अब 8 रन बनाकर रोहित की बराबरी करेंगे और उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बाबर को सिर्फ 9 रन बनाने हैं.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

रोहित शर्मा (भारत)- 4231 रन

बाबर आजम (पाकिस्तान)- 4223* रन

विराट कोहली (भारत)- 4188 रन

जोस बटलर (इग्लैंड)- 3869 रन

पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड)- 3710 रन

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज 2025

पाकिस्तान दौरे पर साउथ अफ्रीका 2 टेस्ट के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच भारत के समयनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा, टॉस 8 बजे होगा.

पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड: अब्दुल समद, बाबर आजम, फखर जमन, हस्सन नवाज, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, आगा सलमान (कप्तान), उस्मान खान (विकेट कीपर), अबरार अहमद, हारिस रउफ, मोहम्मद वसीम, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, उस्मान तारिक.