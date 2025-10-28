Babar Azam Duck: 'किंग' बाबर आजम 2 मिनट में बन गए भीगी बिल्ली, टी20 रिटर्न पर बिना खाता खोले आउट
Babar Azam Duck: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 (PAK vs SA 1st T20) में बाबर आजम बिना खाता खोले आउट हो गए, उन्हें कॉर्बिन बॉश ने अपना शिकार बनाया. बाबर लगभग 1 साल बाद इंटरनेशनल टी20 मैच खेल रहे थे.
बाबर आजम पिछले करीब 1 साल से पाकिस्तान की टी20 टीम का हिस्सा नहीं थे, वह एशिया कप में भी नहीं थे. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में उन्हें मौका मिला, 1 साल बाद उनकी इस फॉर्मेट में वापसी हुई लेकिन पहले मैच में वह बुरी तरह फ्लॉप हुए. वह 2 गेंदें खेलकर डक आउट हुए.
साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को 195 का लक्ष्य दिया. पहले विकेट के लिए पाकिस्तान के ओपनर्स साहिबजादा फरहान और सैम अयूब ने 31 रनों की साझेदारी की. पांचवें ओवर में साहिबजादा (24) लिजाद विलियम्स की गेंद पर बोल्ड हुए. इसके बाद बाबर आजम आए, पाकिस्तान को उम्मीद थी कि एक साल बाद टी20 में वापसी कर रहे अनुभवी बल्लेबाज महत्वपूर्ण पारी खेलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.
शून्य पर आउट हुए बाबर आजम
बाबर आजम पॉवरप्ले के आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर कैच आउट हुए. कॉर्बिन बॉश ने उन्हें रेजा हेन्ड्रिक्स के हाथों कैच आउट कराया. जबकि आज उनके पास इतिहास रचने का मौका था, टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने के लिए बाबर को सिर्फ 9 रन और चाहिए, लिस्ट में वह सिर्फ रोहित शर्मा से पीछे हैं.
-Missed Run Out
-Dropped easy Catch
-Wasted Two Balls pic.twitter.com/698g7Qadde
फील्डिंग में भी किया निराश
साउथ अफ्रीका की बल्लेबाज के दौरान बाबर आजम ने अपने फैंस को फील्डिंग से भी निराश किया. शाहीन शाह अफरीदी द्वारा डाले गए 17वें ओवर की चौथी गेंद पर लिंडे ने सामने एक शॉट मारा, गेंद हवा में थी और सामने खड़े बाबर आजम एक आसान कैच पकड़ सकते थे लेकिन उनसे वो कैच छूट गया. इस पर कप्तान सलमान अली आगा भी काफी नाराज दिखे थे.
साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 194 रन बनाए थे. सलामी बल्लेबाज रेजा हेन्ड्रिक्स ने 40 गेंदों में 1 छक्का और 5 चौकों की मदद से 60 रन बनाए थे. क्विंटन डिकॉक ने 13 गेंदों में 23 और टोनी डी जोरजी ने 16 गेंदों में 33 रन बनाए थे. अंत में जॉर्ज लिंडे ने 22 गेंदों में महत्वपूर्ण 36 रनों की पारी खेली थी. पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद नवाज ने लिए, उन्होंने 3 विकेट चटकाए. सैम अयूब को 2 विकेट मिले. शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और अबरार अहमद को 1-1 विकेट मिला.
