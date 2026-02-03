T20I में बाबर आजम का कमाल, विराट कोहली का ऑल-टाइम रिकॉर्ड तोड़ा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20I में बाबर आजम का कमाल, विराट कोहली का ऑल-टाइम रिकॉर्ड तोड़ा

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक लगाते ही बाबर ने विराट कोहली का एक खास रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 03 Feb 2026 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसे अब तक भारतीय दिग्गज विराट कोहली के नाम से जाना जाता था. बाबर अब पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया ऐतिहासिक अर्धशतक

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में बाबर आज़म ने नाबाद 50 रन की पारी खेली. उन्होंने 36 गेंदों में यह अर्धशतक पूरा किया, जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था. यह बाबर के टी20 इंटरनेशनल करियर का 39वां अर्धशतक था. इसी के साथ उन्होंने विराट कोहली का 38 अर्धशतकों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है.

विराट कोहली ने पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था और लंबे समय तक यह रिकॉर्ड उनके नाम रहा. अब बाबर ने लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर खुद को इस सूची में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है.

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा अर्धशतक

बाबर आजम - 39 अर्धशतक

विराट कोहली - 38 अर्धशतक

रोहित शर्मा - 37 अर्धशतक

मोहम्मद रिजवान - 31 अर्धशतक

डेविड वॉर्नर - 29 अर्धशतक

इस लिस्ट से साफ है कि बाबर आजम मौजूदा दौर के सबसे लगातार प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं.

रन बनाने के मामले में भी नंबर वन

सिर्फ अर्धशतक ही नहीं, बाबर आजम पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उन्होंने 139 पारियों में 4500 से ज्यादा रन बनाए हैं. उनका औसत करीब 40 का है, जो टी20 जैसे फॉर्मेट में बेहद खास माना जाता है. इसके अलावा उनके नाम इस फॉर्मेट में तीन शतक भी दर्ज हैं.

पाकिस्तान के बड़े स्कोर की नींव

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में बाबर की पारी ने पाकिस्तान को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. टीम ने 20 ओवर में 207 रन बनाए, जो टी20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है.

Published at : 03 Feb 2026 01:23 PM (IST)
