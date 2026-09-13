IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड में 3-0 की शर्मनाक हार पर बाबर आजम की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले

इंग्लैंड में 3-0 की शर्मनाक हार पर बाबर आजम की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले

Babar Azam Statement: इंग्लैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का सूपड़ा साफ कर दिया. पाकिस्तान किसी भी टेस्ट में फाइट तक नहीं कर पाया. इंग्लैंड ने तीनों टेस्ट एकतरफा जीते.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 13 Sep 2026 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज बुरी तरह हारी. इंग्लैंड ने तीनों ही टेस्ट एकतरफा जीते. इंग्लैंड के खिलाफ 0-3 से सीरीज गंवाने के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने स्वीकार किया है कि टीम को बैठकर अपनी गलतियों का आकलन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन तय करनी होगी. 

इस क्लीन स्वीप के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान की स्थिति और कमजोर हो गई है. बर्मिंघम में मिली हार से पहले ही वे सबसे निचले पायदान (9वें) पर थे और अब उनका पीसीटी 16.67 प्रतिशत से घटकर 14.81 प्रतिशत हो गया है. 

बाबर आजम ने मानी गलती, जानें क्या बोले

तीसरे टेस्ट में हार के बाद बाबर आजम ने कहा, "हमें बैठकर अपनी गलतियों पर विचार करना होगा. यह तय करना होगा कि किस तरह की प्लेइंग इलेवन हो और अपने खिलाड़ियों का चयन करना होगा. हम बैठेंगे, मैनेजर और चयनकर्ता आएंगे, और मैं भी बैठकर अपनी सर्वश्रेष्ठ इलेवन तय करूंगा."

तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 133 रन बना सकी थी. हालांकि, दूसरी पारी में पाकिस्तान ने 449 रन बनाए थे, लेकिन फिर भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में डेब्यू करने वाले रजाउल्लाह ने बल्ले से कमाल कर दिया. उन्होंने 63 गेंद में 9 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 81 रन बनाए. वहीं शान मसूद ने 95 रन, बाबर आजम ने 76 रन और ओपनर अजान ओवैस ने 59 रन बनाए. इस तरह पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 130 रन का लक्ष्य दिया. 

इसके बाद मोहम्मद अब्बास ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को चलता कर दिया. फिर इंग्लैंड का कोई विकेट नहीं गिरा.  कप्तान जो रूट (नाबाद 62) और जॉर्डन कॉक्स (नाबाद 59) ने तीसरे विकेट के लिए 128 रन की अटूट साझेदारी कर अपनी टीम को जीत दिला दी. 

बाबर ने आगे कहा, "हां, हमने पहले ओवर में दो विकेट लिए थे, इसलिए हमें हमेशा उम्मीद रहती है, हमेशा ज्यादा उम्मीद रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि रूट और दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छा खेले हैं." 

रजाउल्लाह की तारीफ में कप्तान बाबर ने कहा, "हमें मजा आया. मुझे लगता है कि हर कोई उनकी पारी और गेंदबाजी का आनंद ले रहा है. वह बहुत प्रतिभाशाली हैं और अभी शुरुआती दौर में हैं, जिस तरह से उन्होंने यह मैच खेला और आत्मविश्वास दिखाया, वह काबिल-ए-तारीफ है."

यह भी पढ़ें- 

भारत-अफगानिस्तान पहले टी20 की टाइमिंग को लेकर सस्पेंस, बदल गया मैच का समय!

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
ENG Vs PAK England Vs Pakistan Babar Azam PAKISTAN CRICKET TEAM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
शादी के बंधन में बंधे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन, जानिए कौन है दुल्हन
शादी के बंधन में बंधे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन, जानिए कौन है दुल्हन
क्रिकेट
इस कारण मोहम्मद शमी को नहीं मिल रहा मौका, उम्र नहीं है वजह; दिग्गज का आया बयान
इस कारण मोहम्मद शमी को नहीं मिल रहा मौका, उम्र नहीं है वजह; दिग्गज का आया बयान
क्रिकेट
भारत-अफगानिस्तान पहले टी20 की टाइमिंग को लेकर सस्पेंस, बदल गया मैच का समय!
भारत-अफगानिस्तान पहले टी20 की टाइमिंग को लेकर सस्पेंस, बदल गया मैच का समय!
क्रिकेट
इन 3 'प्लेयर्स बैटल' पर रहेगी सबकी नजर, भारत बनाम अफगानिस्तान पहला T20 आज
इन 3 'प्लेयर्स बैटल' पर रहेगी सबकी नजर, भारत बनाम अफगानिस्तान पहला T20 आज
Advertisement

वीडियोज

Rohit Saraf ने The Revolutionaries, Unsung Heroes और Female Fans पर की खुलकर बात
Playground 5 Finale में Karan Kundrra का Elvish Yadav और Tejasswi पर मजेदार तंज, Clash पर बड़ा Dig
Neena Gupta ने 67 की उम्र में ‘I Am Pregnant’ कहकर मचाई हलचल, जानिए क्या है पूरा सच
YRKKH: Kabir और Maira का चोरी-छिपे रोमांस, क्या अब होगा बड़ा खुलासा?
Bollywood News: 18 सितंबर का बॉक्स ऑफिस क्लैश हुआ दिलचस्प, ‘दायरा’ और ‘वाइब’ को A सर्टिफिकेट (13.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'
BRICS डिनर मेन्यू: राहुल का तंज! छोले-भटूरे की फोटो पोस्ट कर लिखा - 'भारतीय नॉनवेज...'
महाराष्ट्र
मराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा
मराठी एक्टर के 'सुसाइड' वाले पोस्ट से हड़कंप, ढूंढने निकली पुलिस तो हुआ खुलासा
बॉलीवुड
BRICS समिट को लेकर सुभाष घई ने PM मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
ब्रिक्स समिट को लेकर सुभाष घई ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले- 'सिर्फ वही ऐसा कर सकते हैं'
स्पोर्ट्स
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
एकदम हीरो! भारतीय क्रिकेटरों का 80s लुक देखा? फोटोज देख उड़ जाएंगे होश
इंडिया
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
एग्रीकल्चर
कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?
कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
iPhone 18 Pro और Pro Max के बेस्ट अल्टरनेटिव, इन प्रीमियम फोन पर डालें नजर
ट्रेंडिंग
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
क्या गुंडा बनेगा रे तू, दुकान लूटने आए लुटेरे का बच्चे ने बनाया भूत
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget