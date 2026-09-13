इंग्लैंड में 3-0 की शर्मनाक हार पर बाबर आजम की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या बोले

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज बुरी तरह हारी. इंग्लैंड ने तीनों ही टेस्ट एकतरफा जीते. इंग्लैंड के खिलाफ 0-3 से सीरीज गंवाने के बाद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने स्वीकार किया है कि टीम को बैठकर अपनी गलतियों का आकलन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन तय करनी होगी.

इस क्लीन स्वीप के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) प्वाइंट्स टेबल में पाकिस्तान की स्थिति और कमजोर हो गई है. बर्मिंघम में मिली हार से पहले ही वे सबसे निचले पायदान (9वें) पर थे और अब उनका पीसीटी 16.67 प्रतिशत से घटकर 14.81 प्रतिशत हो गया है.

बाबर आजम ने मानी गलती, जानें क्या बोले

तीसरे टेस्ट में हार के बाद बाबर आजम ने कहा, "हमें बैठकर अपनी गलतियों पर विचार करना होगा. यह तय करना होगा कि किस तरह की प्लेइंग इलेवन हो और अपने खिलाड़ियों का चयन करना होगा. हम बैठेंगे, मैनेजर और चयनकर्ता आएंगे, और मैं भी बैठकर अपनी सर्वश्रेष्ठ इलेवन तय करूंगा."

तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान की टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 133 रन बना सकी थी. हालांकि, दूसरी पारी में पाकिस्तान ने 449 रन बनाए थे, लेकिन फिर भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में डेब्यू करने वाले रजाउल्लाह ने बल्ले से कमाल कर दिया. उन्होंने 63 गेंद में 9 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 81 रन बनाए. वहीं शान मसूद ने 95 रन, बाबर आजम ने 76 रन और ओपनर अजान ओवैस ने 59 रन बनाए. इस तरह पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 130 रन का लक्ष्य दिया.

इसके बाद मोहम्मद अब्बास ने पहले ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को चलता कर दिया. फिर इंग्लैंड का कोई विकेट नहीं गिरा. कप्तान जो रूट (नाबाद 62) और जॉर्डन कॉक्स (नाबाद 59) ने तीसरे विकेट के लिए 128 रन की अटूट साझेदारी कर अपनी टीम को जीत दिला दी.

बाबर ने आगे कहा, "हां, हमने पहले ओवर में दो विकेट लिए थे, इसलिए हमें हमेशा उम्मीद रहती है, हमेशा ज्यादा उम्मीद रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि रूट और दोनों बल्लेबाज बहुत अच्छा खेले हैं."

रजाउल्लाह की तारीफ में कप्तान बाबर ने कहा, "हमें मजा आया. मुझे लगता है कि हर कोई उनकी पारी और गेंदबाजी का आनंद ले रहा है. वह बहुत प्रतिभाशाली हैं और अभी शुरुआती दौर में हैं, जिस तरह से उन्होंने यह मैच खेला और आत्मविश्वास दिखाया, वह काबिल-ए-तारीफ है."

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