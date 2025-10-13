पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम भले ही हाल के दिनों में अपनी बल्लेबाजी फॉर्म को लेकर चर्चा में रहे हों, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो अब तक किसी भी एशियाई बल्लेबाज के नाम नही था. यहां तक कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इसे हासिल नहीं कर पाए थे.

WTC में किया ये कारनामा

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में बाबर आजम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 23 रनों की पारी खेली और एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया. इस पारी के साथ उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 3000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है. बाबर अब तक 37 टेस्ट मैचों और 67 पारियों में 3021 रन बना चुके हैं, जिसमें 8 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं. यह रिकॉर्ड उन्हें एशियाई बल्लेबाजों में नंबर वन बनाता है।

विराट और रोहित भी रह गए पीछे

जहां बाबर ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, वहीं भारत के दो सबसे दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए. विराट ने WTC में 2617 रन (46 मैच) और रोहित ने 2716 रन (40 मैच) बनाए थे. इस तरह बाबर ने अपने दोनों भारतीय दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

टॉप-10 में पहुंचे बाबर

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की शुरुआत 2019 एशेज सीरीज से हुई थी और तब से अब तक इंग्लैंड के जो रूट इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. रूट ने अब तक 6080 रन (69 मैच) बनाए हैं और टॉप पर बने हुए हैं.

वहीं, बाबर इस सूची में आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं. शीर्ष पांच बल्लेबाजों में जो रूट, स्टीव स्मिथ (4278), मार्नस लाबुशेन (4225), बेन स्टोक्स (3616) और ट्रैविस हेड (3300 रन) शामिल हैं.

भारत की ओर से मौजूदा कप्तान शुभमन गिल WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अब तक 2826 रन (39 मैच) बनाए हैं.

फॉर्म में वापसी की तलाश में बाबर

हालांकि बाबर आजम इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 48 गेंदों पर 23 रन बनाए, जिसमें चार चौके शामिल थे, लेकिन, वह अच्छी शुरुआत करने के बाद अंतिम सत्र में आउट हो गए.

पाकिस्तान ने पहले दिन का खेल 313/5 के स्कोर पर समाप्त किया, जहां मोहम्मद रिजवान नाबाद 62 और सलमान अली आगा नाबाद 52 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे.

गौरतलब है कि बाबर और रिजवान दोनों ही एशिया कप 2025 में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नही थे, जहां सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान भारत से फाइनल हार गया था.