हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबाबर आजम ने रचा इतिहास, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नही कर सके ऐसा कमाल, बने एशिया के पहले बल्लेबाज

बाबर आजम ने रचा इतिहास, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नही कर सके ऐसा कमाल, बने एशिया के पहले बल्लेबाज

पाकिस्तान बल्लेबाज बाबर आजम ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 3000 रन पूरा कर नया एशियाई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस मामले में उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Oct 2025 08:35 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम भले ही हाल के दिनों में अपनी बल्लेबाजी फॉर्म को लेकर चर्चा में रहे हों, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो अब तक किसी भी एशियाई बल्लेबाज के नाम नही था. यहां तक कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भी इसे हासिल नहीं कर पाए थे.

WTC में किया ये कारनामा

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में बाबर आजम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 23 रनों की पारी खेली और एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया. इस पारी के साथ उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 3000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है. बाबर अब तक 37 टेस्ट मैचों और 67 पारियों में 3021 रन बना चुके हैं, जिसमें 8 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं. यह रिकॉर्ड उन्हें एशियाई बल्लेबाजों में नंबर वन बनाता है।

विराट और रोहित भी रह गए पीछे

जहां बाबर ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया, वहीं भारत के दो सबसे दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए. विराट ने WTC में 2617 रन (46 मैच) और रोहित ने 2716 रन (40 मैच) बनाए थे. इस तरह बाबर ने अपने दोनों भारतीय दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

टॉप-10 में पहुंचे बाबर 

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की शुरुआत 2019 एशेज सीरीज से हुई थी और तब से अब तक इंग्लैंड के जो रूट इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. रूट ने अब तक 6080 रन (69 मैच) बनाए हैं और टॉप पर बने हुए हैं.

वहीं, बाबर इस सूची में आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं. शीर्ष पांच बल्लेबाजों में जो रूट, स्टीव स्मिथ (4278), मार्नस लाबुशेन (4225), बेन स्टोक्स (3616) और ट्रैविस हेड (3300 रन) शामिल हैं.

भारत की ओर से मौजूदा कप्तान शुभमन गिल WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अब तक 2826 रन (39 मैच) बनाए हैं.

फॉर्म में वापसी की तलाश में बाबर

हालांकि बाबर आजम इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 48 गेंदों पर 23 रन बनाए, जिसमें चार चौके शामिल थे, लेकिन, वह अच्छी शुरुआत करने के बाद अंतिम सत्र में आउट हो गए.

पाकिस्तान ने पहले दिन का खेल 313/5 के स्कोर पर समाप्त किया, जहां मोहम्मद रिजवान नाबाद 62 और सलमान अली आगा नाबाद 52 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे.

गौरतलब है कि बाबर और रिजवान दोनों ही एशिया कप 2025 में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नही थे, जहां सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान भारत से फाइनल हार गया था. 

Published at : 13 Oct 2025 08:35 AM (IST)
Babar Azam World Test Champion VIRAT KOHLI Rohit SHarma
इंडिया
Rain IMD Alert: पार गिरा, यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक बदला मौसम, जानें देश के किन राज्यों में होगी बारिश?
पार गिरा, यूपी-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक बदला मौसम, जानें देश के किन राज्यों में होगी बारिश?
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार, किस बात की नाराजगी?
जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार
इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
बॉलीवुड
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'
Durgapur Medical College Case: 'रात में लड़की क्यों निकली?', ममता के बयान पर मचा सियासी बवाल
Rajasthan Ground Dispute: अजमेर में दलित महिला को घसीटा, Plots पर कब्जे का आरोप
Rajasthan Ground Dispute: अजमेर में दलित महिला को घसीटा, Plots पर कब्जे का आरोप
