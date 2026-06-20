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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसबसे तेज 50 छक्के, अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई ने रचा इतिहास, टॉप-5 लिस्ट में कोई भारतीय नहीं

सबसे तेज 50 छक्के, अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई ने रचा इतिहास, टॉप-5 लिस्ट में कोई भारतीय नहीं

Fastest To Reach 50 Sixes in ODI: भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में अजमतुल्लाह उमरजई ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने सबसे तेज 50 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Jun 2026 04:20 PM (IST)
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भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में अजमतुल्लाह उमरजई ने इतिहास रच दिया है. उमरजई अफगानिस्तान के लिए वनडे में सबसे तेज 50 सिक्स पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ 2 छक्के लगाकर यह मुकाम हासिल किया. वनडे में सबसे तेज 50 छक्के पूरे करने के मामले में उमरजई तीसरे स्थान पर हैं.

अजमतुल्लाह उमरजई ने भारत के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में 56 गेंद खेलकर 50 रन बनाए और इस दौरान 2 छक्के लगाए. उन्होंने कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी के साथ मिलकर 105 रनों की पार्टनरशिप की. उमरजई का विकेट प्रिंस यादव ने लिया.

वनडे में सबसे तेज 50 सिक्स

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 50 छक्के लगाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन के नाम है, जिन्होंने 32 पारियों में पचास छक्के लगाए थे. वहीं इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं, उन्होंने पचास छक्कों के आंकड़े तक पहुंचने में 34 पारी ली थीं.

वहीं अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई और यूएई के मुहम्मद वसीम, दोनों ने अपने वनडे करियर की 36वीं पारी में 50 छक्के पूरे किए. लिस्ट फेहरिस्त में दूर-दूर तक किसी भारतीय का नाम नहीं है. 38-38 पारी खेलकर शिमरोन हेटमायर और हैरी ब्रूक ने यह मुकाम हासिल किया था.

  • 32 पारी - कोरी एंडरसन
  • 34 पारी - लियाम लिविंगस्टोन
  • 36 पारी - अजमतुल्लाह उमरजई
  • 36 पारी - मुहम्मद वसीम
  • 38 पारी - शिमरोन हेटमायर
  • 38 पारी - हैरी ब्रूक

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कप्तान शाहिदी के बराबर पहुंचे

अजमतुल्लाह उमरजई ने अफगानिस्तान के लिए भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने के मामले में कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी की बराबरी कर ली है. वनडे में दोनों ने अब तक टीम इंडिया के खिलाफ दो-दो अर्धशतकीय पारी खेली हैं, जो सबसे ज्यादा हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 20 Jun 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Azmatullah Omarzai IND VS AFG ODI Records IND Vs AFG 3rd ODI
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