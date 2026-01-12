आयुष बदोनी को न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में वाशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल किया गया है. वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में गेंदबाजी के दौरान वाशिंगटन को पसली में तेज दर्ज हुआ था, जिसके बाद वह मैदान से बाहर चले थे. बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि सीरीज के बचे हुए दो मैचों के लिए आयुष बदोनी को स्क्वॉड में शामिल किया गया है.

आयुष बदोनी का जन्म 3 दिसंबर, 1999 को दिल्ली में हुआ था. 26 वर्षीय बल्लेबाज डोमेस्टिक में दिल्ली टीम के लिए खेलते हैं, वह आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं. वह पहली बार वनडे नेशनल टीम में शामिल हुए हैं.

बदोनी की कप्तानी में खेल चुके हैं विराट कोहली

आयुष न सिर्फ डोमेस्टिक में विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके हैं, बल्कि कोहली उनकी कप्तानी में भी खेले हैं. पिछले साल विराट कोहली ने रणजी ट्रॉफी में वापसी की थी, तब दिल्ली के कप्तान बदोनी ही थे.

आयुष ने 11 जनवरी, 2021 को दिल्ली के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टी20 डेब्यू किया था. 2022 में उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा, उसी साल (2022) 28 मार्च को उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू मैच खेला.

यादगार पारियां

आयुष बदोनी ने दिल्ली प्रीमियर लीग में साउथ दिल्ली के लिए खेलते हुए 55 गेंदों में 165 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 19 छक्के जड़े थे. उन्होंने 2024 में झारखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में 205 रनों की नाबाद पारी खेली थी.

आयुष बदोनी क्रिकेट करियर

आयुष ने 21 फर्स्ट क्लास मैचों में 1681 रन बनाए हैं, इसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. लिस्ट ए में खेले 27 मैचों में उन्होंने 693 रन बनाए, इसमें उनके नाम 1 शतक और 5 अर्धशतक हैं. टी20 की बात करें तो 96 मैचों में उन्होंने 1788 रन बनाए, जिसमें 10 अर्धशतक शामिल हैं. बदोनी ने फर्स्ट क्लास में 22, लिस्ट ए में 18 और टी20 में 17 विकेट लिए हैं.

वह 2022 से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं. 4 सीजन में खेले 56 मैचों में बदोनी ने 963 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक हैं.

आयुष बदोनी नेटवर्थ

आयुष को लखनऊ ने पहली बार 2022 में 20 लाख रुपये में खरीदा था. 2024 तक वह इसी प्राइस के साथ एलएसजी में रहे. 2025 में उन्हें लखनऊ ने 4 करोड़ रुपये दिए, जो प्राइस 2025 में भी रहा. आईपीएल से वह अभी तक 8 करोड़, 60 लाख रुपये कमा चुके हैं. आईपीएल के आलावा बदोनी डोमेस्टिक और अन्य लीग में खेलकर कमाते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में आयुष बदोनी की नेटवर्थ 6 से 7 करोड़ रुपये बताई गई है.