हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए आयुष बदोनी की नेटवर्थ कितनी है? कहां के रहने वाले हैं और कितनी है कमाई; जानें सबकुछ

पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए आयुष बदोनी की नेटवर्थ कितनी है? कहां के रहने वाले हैं और कितनी है कमाई; जानें सबकुछ

Ayush badoni Net Worth: वाशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं, उनके रिप्लेसमेंट के रूप में आयुष बदोनी को पहली बार टीम में जगह मिली है. जानिए उनके बारे में सबकुछ.

By : शिवम | Updated at : 12 Jan 2026 03:26 PM (IST)
Preferred Sources

आयुष बदोनी को न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में वाशिंगटन सुंदर के रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल किया गया है. वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में गेंदबाजी के दौरान वाशिंगटन को पसली में तेज दर्ज हुआ था, जिसके बाद वह मैदान से बाहर चले थे. बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि सीरीज के बचे हुए दो मैचों के लिए आयुष बदोनी को स्क्वॉड में शामिल किया गया है.

आयुष बदोनी का जन्म 3 दिसंबर, 1999 को दिल्ली में हुआ था. 26 वर्षीय बल्लेबाज डोमेस्टिक में दिल्ली टीम के लिए खेलते हैं, वह आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा हैं. वह पहली बार वनडे नेशनल टीम में शामिल हुए हैं.

बदोनी की कप्तानी में खेल चुके हैं विराट कोहली

आयुष न सिर्फ डोमेस्टिक में विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके हैं, बल्कि कोहली उनकी कप्तानी में भी खेले हैं. पिछले साल विराट कोहली ने रणजी ट्रॉफी में वापसी की थी, तब दिल्ली के कप्तान बदोनी ही थे.

आयुष ने 11 जनवरी, 2021 को दिल्ली के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टी20 डेब्यू किया था. 2022 में उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा, उसी साल (2022) 28 मार्च को उन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू मैच खेला.

यादगार पारियां

आयुष बदोनी ने दिल्ली प्रीमियर लीग में साउथ दिल्ली के लिए खेलते हुए 55 गेंदों में 165 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने 8 चौके और 19 छक्के जड़े थे. उन्होंने 2024 में झारखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में 205 रनों की नाबाद पारी खेली थी.

आयुष बदोनी क्रिकेट करियर

आयुष ने 21 फर्स्ट क्लास मैचों में 1681 रन बनाए हैं, इसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं. लिस्ट ए में खेले 27 मैचों में उन्होंने 693 रन बनाए, इसमें उनके नाम 1 शतक और 5 अर्धशतक हैं. टी20 की बात करें तो 96 मैचों में उन्होंने 1788 रन बनाए, जिसमें 10 अर्धशतक शामिल हैं. बदोनी ने फर्स्ट क्लास में 22, लिस्ट ए में 18 और टी20 में 17 विकेट लिए हैं. 

वह 2022 से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे हैं. 4 सीजन में खेले 56 मैचों में बदोनी ने 963 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक हैं.

आयुष बदोनी नेटवर्थ

आयुष को लखनऊ ने पहली बार 2022 में 20 लाख रुपये में खरीदा था. 2024 तक वह इसी प्राइस के साथ एलएसजी में रहे. 2025 में उन्हें लखनऊ ने 4 करोड़ रुपये दिए, जो प्राइस 2025 में भी रहा. आईपीएल से वह अभी तक 8 करोड़, 60 लाख रुपये कमा चुके हैं. आईपीएल के आलावा बदोनी डोमेस्टिक और अन्य लीग में खेलकर कमाते हैं. कुछ रिपोर्ट्स में आयुष बदोनी की नेटवर्थ 6 से 7 करोड़ रुपये बताई गई है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 12 Jan 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Ayush Badoni IND Vs NZ ODI Series IND Vs NZ 2nd ODI INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आसिम मुनीर का डिफेंस डॉक्ट्रिन प्लान! मुस्लिम मुल्कों को जंग का साजो-सामान देकर बनेंगे 'खलीफा', भारत के लिए खतरा?
आसिम मुनीर का डिफेंस डॉक्ट्रिन प्लान! मुस्लिम मुल्कों को जंग का साजो-सामान देकर बनेंगे 'खलीफा', भारत के लिए खतरा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
विश्व
Iran Protest: 'फोन किया था, वो बातचीत करना चाहते हैं', मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा
'फोन किया था, वो बातचीत करना चाहते हैं', मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा
क्रिकेट
IND vs NZ: कमेंट्री के दौरान संजय बांगर का बयान बना विवाद की वजह, भाषा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज
कमेंट्री के दौरान संजय बांगर का बयान बना विवाद की वजह, भाषा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज
Advertisement

वीडियोज

Trump क्यों खरीदना चाहता है Greenland? | $1.5 Trillion का Geopolitical Game | Paisa Live
'AMU में मस्जिद है तो मंदिर भी बनना चाहिए'- Devkinandan | Social Issue | Breaking
Drung Waterfall: बर्फबारी में झरना बन गया बर्फ का किला, पर्यटकों ने लिया आनंद | Jammu-Kashmir
चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट पर SC का नोटिस | Breaking News |
International Kite Festival में देश-विदेश के पतंगबाजों का धमाल | Ahmedabad | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आसिम मुनीर का डिफेंस डॉक्ट्रिन प्लान! मुस्लिम मुल्कों को जंग का साजो-सामान देकर बनेंगे 'खलीफा', भारत के लिए खतरा?
आसिम मुनीर का डिफेंस डॉक्ट्रिन प्लान! मुस्लिम मुल्कों को जंग का साजो-सामान देकर बनेंगे 'खलीफा', भारत के लिए खतरा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'गर्व है मैं हिंदू हूं, हमने किसी को गुलाम नहीं बनाया', राष्ट्रीय युवा दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
विश्व
Iran Protest: 'फोन किया था, वो बातचीत करना चाहते हैं', मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा
'फोन किया था, वो बातचीत करना चाहते हैं', मिलिट्री एक्शन की धमकियों के बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर किया बड़ा दावा
क्रिकेट
IND vs NZ: कमेंट्री के दौरान संजय बांगर का बयान बना विवाद की वजह, भाषा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज
कमेंट्री के दौरान संजय बांगर का बयान बना विवाद की वजह, भाषा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज
ओटीटी
Taskaree OTT Release: इमरान हाशमी की 'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'तस्करी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
हेल्थ
Blood Pressure: क्या बार-बार ब्लड प्रेशर चेक करने से जल्दी बीमार पड़ते हैं आप, जान लें क्या कहते हैं डॉक्टर?
क्या बार-बार ब्लड प्रेशर चेक करने से जल्दी बीमार पड़ते हैं आप, जान लें क्या कहते हैं डॉक्टर?
ट्रेंडिंग
Video: सांसद राघव चड्ढा बने डिलीवरी बॉय, घर घर जाकर बांटे पार्सल- वीडियो वायरल
सांसद राघव चड्ढा बने डिलीवरी बॉय, घर घर जाकर बांटे पार्सल- वीडियो वायरल
शिक्षा
CUET एग्जाम के लिए कैसे करें तैयारी? यहां जानें एग्जाम क्रैक करने का तरीका
CUET एग्जाम के लिए कैसे करें तैयारी? यहां जानें एग्जाम क्रैक करने का तरीका
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget