अंपायर ने दी वाइड, फिर पलटा फैसला; न होता ऐसा तो जापान से हार जाता भारत
Axar Patel Wide Ball Controversy: जापान के खिलाफ इकलौते टी20 के आखिरी ओवर में अक्षर पटेल की एक वाइड बॉल पर विवाद देखने को मिला. बाद में अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा.
भारत और जापान के बीच मंगलवार (22 सितंबर) को इकलौता टी20 सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया. मैच उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं हुआ. पहले बारिश ने दखल जिया, जिसके चलते मुकाबला 5-5 ओवर का खेला गया. फिर टीम इंडिया की तरफ से खराब प्रदर्शन देखने को मिला. अब मैच के बाद अक्षर पटेल की एक वाइड बॉल की चर्चा तेज हो गई है, जिसे पहले अंपायर ने वाइड करार दिया और फिर अपना फैसला बदल लिया. अगर फैसला नहीं बदला जाता तो टीम इंडिया हार भी सकती थी, क्योंकि मेन इन ब्लू को सिर्फ 02 ही रन से जीत मिली है.
वाइड बॉल का 'बवाल' मैच के आखिरी ओवर में देखने को मिला, जब जापान की टीम चेज के लिए मैदान पर थी. टीम को 5 ओवर में 33 रनों का छोटा सा लक्ष्य मिला था. टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 08 रनों की दरकार थी. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अंतिम ओवर के लिए अक्षर पटेल पर भरोसा जताया.
ओवर की तीसरी गेंद हुई वाइड, फिर अंपायर ने बदला फैसला
8 रन को डिफेंड करने आए अक्षर ने शुरुआती 2 गेंदों में 02 रन गंवा दिए थे. पहली गेंद पर सिंगल आया था. दूसरी गेंद डॉट रही थी. इसके अक्षर ने एक वाइड फेंकी. अब जापान को 4 गेंदों में सिर्फ 06 रन चाहिए थे. अक्षर ने क्रीज पर मौजूद बाएं हाथ के जापानी बल्लेबाज अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर को लेग साइड पर गेंद फेंकी, जिस पर उन्हें रिवर्स स्वीप खेलना चाहा. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ. अंपायर ने इस गेंद को वाइड दे दिया.
इस पर अक्षर और विकेटकीपर संजू सैमसन नाराज हुए. कुछ देर बाद कप्तान अय्यर बात करने के लिए अंपायर के पास पहुंचे. फिर फील्ड पर मौजूद दोनों अंपायरों ने बातचीत करके फैसला बदल दिया. वाइड गेंद डॉट बॉल में तब्दील हो गई. यहां देखें घटना का वीडियो...
September 22, 2026
अब जापान को 3 गेंदों में 06 रन चाहिए थे. अक्षर ने हर गेंद पर 1-1 रन खर्च टीम इंडिया को 02 रन से मैच जिता दिया. अगर वाइड का फैसला नहीं बदला जाता, तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था. इस तरह एक वाइड के फैसले ने टीम इंडिया को जीत दिला दी.
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