IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअंपायर ने दी वाइड, फिर पलटा फैसला; न होता ऐसा तो जापान से हार जाता भारत

अंपायर ने दी वाइड, फिर पलटा फैसला; न होता ऐसा तो जापान से हार जाता भारत

Axar Patel Wide Ball Controversy: जापान के खिलाफ इकलौते टी20 के आखिरी ओवर में अक्षर पटेल की एक वाइड बॉल पर विवाद देखने को मिला. बाद में अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ा.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 22 Sep 2026 06:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और जापान के बीच मंगलवार (22 सितंबर) को इकलौता टी20 सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया. मैच उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं हुआ. पहले बारिश ने दखल जिया, जिसके चलते मुकाबला 5-5 ओवर का खेला गया. फिर टीम इंडिया की तरफ से खराब प्रदर्शन देखने को मिला. अब मैच के बाद अक्षर पटेल की एक वाइड बॉल की चर्चा तेज हो गई है, जिसे पहले अंपायर ने वाइड करार दिया और फिर अपना फैसला बदल लिया. अगर फैसला नहीं बदला जाता तो टीम इंडिया हार भी सकती थी, क्योंकि मेन इन ब्लू को सिर्फ 02 ही रन से जीत मिली है. 

वाइड बॉल का 'बवाल' मैच के आखिरी ओवर में देखने को मिला, जब जापान की टीम चेज के लिए मैदान पर थी. टीम को 5 ओवर में 33 रनों का छोटा सा लक्ष्य मिला था. टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में सिर्फ 08 रनों की दरकार थी. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अंतिम ओवर के लिए अक्षर पटेल पर भरोसा जताया. 

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
जहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात
जहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात
क्रिकेट
दिल्ली प्रीमियर लीग में 'मैच फिक्सिंग' पर आया DDCA का बयान, जानें क्या कहा
दिल्ली प्रीमियर लीग में 'मैच फिक्सिंग' पर आया DDCA का बयान, जानें क्या कहा
क्रिकेट
भारत के नाम 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 200 मैच जीतने वाला पहला देश; हैरान कर देंगे आंकड़े
भारत के नाम 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 200 मैच जीतने वाला पहला देश; हैरान कर देंगे आंकड़े
क्रिकेट
Asian Games 2026 Day 4 Live: हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से चटाई धूल
Live: हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से चटाई धूल

ओवर की तीसरी गेंद हुई वाइड, फिर अंपायर ने बदला फैसला 

8 रन को डिफेंड करने आए अक्षर ने शुरुआती 2 गेंदों में 02 रन गंवा दिए थे. पहली गेंद पर सिंगल आया था. दूसरी गेंद डॉट रही थी. इसके अक्षर ने एक वाइड फेंकी. अब जापान को 4 गेंदों में सिर्फ 06 रन चाहिए थे. अक्षर ने क्रीज पर मौजूद बाएं हाथ के जापानी बल्लेबाज अलेक्जेंडर शिराई-पैटमोर को लेग साइड पर गेंद फेंकी, जिस पर उन्हें रिवर्स स्वीप खेलना चाहा. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ. अंपायर ने इस गेंद को वाइड दे दिया. 

इस पर अक्षर और विकेटकीपर संजू सैमसन नाराज हुए. कुछ देर बाद कप्तान अय्यर बात करने के लिए अंपायर के पास पहुंचे. फिर फील्ड पर मौजूद दोनों अंपायरों ने बातचीत करके फैसला बदल दिया. वाइड गेंद डॉट बॉल में तब्दील हो गई. यहां देखें घटना का वीडियो...

अब जापान को 3 गेंदों में 06 रन चाहिए थे. अक्षर ने हर गेंद पर 1-1 रन खर्च टीम इंडिया को 02 रन से मैच जिता दिया. अगर वाइड का फैसला नहीं बदला जाता, तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था. इस तरह एक वाइड के फैसले ने टीम इंडिया को जीत दिला दी. 

 

यह भी पढे़ं: दिल्ली प्रीमियर लीग में 'मैच फिक्सिंग' पर आया DDCA का बयान, जानें क्या कहा

Published at : 22 Sep 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
AXAR PATEL India Vs Japan T20I Wide Ball
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
जहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात
जहीर खान के CSK का हेड कोच बनने की इनसाइड स्टोरी, सामने आई अंदर की बात
क्रिकेट
दिल्ली प्रीमियर लीग में 'मैच फिक्सिंग' पर आया DDCA का बयान, जानें क्या कहा
दिल्ली प्रीमियर लीग में 'मैच फिक्सिंग' पर आया DDCA का बयान, जानें क्या कहा
क्रिकेट
भारत के नाम 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 200 मैच जीतने वाला पहला देश; हैरान कर देंगे आंकड़े
भारत के नाम 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', 200 मैच जीतने वाला पहला देश; हैरान कर देंगे आंकड़े
क्रिकेट
Asian Games 2026 Day 4 Live: हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से चटाई धूल
Live: हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से चटाई धूल
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan ने Bigg Boss 20 में उठाया Paparazzi Culture का मुद्दा, Actresses की Privacy पर बोले
Bollywood News: स्काईफोर्स के बाद वीर पहाड़िया की नई पारी, ‘प्रेम कीटानू’ तैयार (22.09.2026)
YRKKH: 😱Maira की बगावत से हिला Poddar परिवार, Armaan और Abhira के उड़े होश! #sbs
SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: गठबंधन पर राजेंद्र पाल गौतम की दो टूक, 'हमने कभी नहीं कहा कि...'
UP चुनाव: गठबंधन पर राजेंद्र पाल गौतम की दो टूक, 'हमने कभी नहीं कहा कि...'
इंडिया
जमुई कांड पर बोलीं प्रियंका गांधी - ‘बद से बदतर स्थिति, अगर हम अपनी...’
जमुई कांड पर बोलीं प्रियंका गांधी - ‘बद से बदतर स्थिति, अगर हम अपनी...’
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में ना देख सरप्राइज थे जापान के कप्तान, स्टेटमेंट वायरल
वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में ना देख सरप्राइज थे जापान के कप्तान, स्टेटमेंट वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
टेक्नोलॉजी
Vivo V80 की लॉन्च डेट कन्फर्म! 7200mAh बैटरी के साथ मिलेगा ZEISS कैमरा
Vivo V80 की लॉन्च डेट कन्फर्म! 7200mAh बैटरी के साथ मिलेगा ZEISS कैमरा
जनरल नॉलेज
कांशी राम से मायावती के पास कैसे आई BSP, अब तलाश रही वारिस? जानें कहानी
कांशी राम से मायावती के पास कैसे आई BSP, अब तलाश रही वारिस? जानें कहानी
ट्रेंडिंग
सीमा हैदर ने शेयर की अपनी 80s वाली तस्वीर, सचिन के साथ ऐसा आया लुक
सीमा हैदर ने शेयर की अपनी 80s वाली तस्वीर, सचिन के साथ ऐसा आया लुक
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget