DC की शर्मनाक हार के बाद कप्तान ने केएल राहुल और नितीश राणा पर साधा निशाना? जानिए क्या कहा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटDC vs RCB: शर्मनाक हार के बाद कप्तान ने केएल राहुल और नितीश राणा पर साधा निशाना? जानिए क्या कहा

DC vs RCB: शर्मनाक हार के बाद कप्तान ने केएल राहुल और नितीश राणा पर साधा निशाना? जानिए क्या कहा

DC vs RCB: IPL 2026 में सोमवार को हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 75 रनों पर सिमट गई थी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सातवें ओवर में लक्ष्य हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 28 Apr 2026 09:16 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल का मानना है कि अगर ओपनर्स (साहिल परख केएल राहुल) और तीसरे नंबर के बल्लेबाज नितीश राणा थोड़ा टिक जाते तो स्थिति अलग होती. सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में दिल्ली को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी करते हुए DC मात्र 75 रनों पर सिमट गई थी. RCB ने 81 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल किया और 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की.

अक्षर पटेल ने मैच के बाद कहा, "अब भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या. इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट में आपको हमेशा सतर्क रहना होता है. अगर ऐसा होता तो, वैसा होता तो लगा ही रहेगा, लेकिन हर दिन आपको अच्छा करना होगा. आप एक दिन भी ढिलाई नहीं बरत सकते."

पटेल ने आगे कहा, "जो बीत गया, उसके बारे में सोचने से अच्छा होगा कि जो आने वाला है उसके बारे में सोचा जाए. आप नेगेटिव सोचें या पॉजिटिव, खेलना तो आपको पड़ेगा. आज का मैच हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना होगा और वही करना होगा जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं."

यह भी पढ़ें- RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच जीत कर ये क्या कहा- 'मैं भी हैरान हूं कि...'

केएल राहुल-नितीश राणा पर साधा निशाना ?

जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की गेंदें स्विंग और सीम हो रही थी, इस पर अक्षर पटेल ने कहा, "मुझे कोई हैरानी नहीं हुई. वे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं. अगर हमारे ओपनर्स और नंबर 3 के बल्लेबाज ने 1-2 ओवर तक टिक जाते तो स्थिति अलग होती. बता दें कि पहले ओवर में भुवनेश्वर ने साहिल परख (0) को बोल्ड किया था. अगले ही ओवर में जोश हेजलवुड ने लगातार 2 गेंदों पर केएल राहुल (1) और समीर रिजवी (0) को आउट किया था. इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स 5 और अक्षर पटेल शून्य पर आउट हुए थे. तीसरे नंबर पर आए नितीश राणा के रूप में चौथा विकेट मात्र 8 रन के स्कोर पर गिरा था.

यह भी पढ़ें- विराट कोहली और क्रिस गेल ओपनर, MS धोनी कप्तान; दिग्गज ने चुनी ऑल-टाइम बेस्ट IPL प्लेइंग 11

8 पर 6 विकेट गिरने के बाद लगा कि RCB का अनचाहा रिकॉर्ड आज टूट जाएगा. बता दें कि आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर अभी भी RCB का ही है. बता दें कि 2017 में बेंगलुरु कोलकाता के सामने 49 रनों पर ऑल आउट हो गई थी.

Published at : 28 Apr 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
Delhi Capitals DC Vs RCB Royal Challengers Bengaluru AXAR PATEL KL RAHUL IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
DC vs RCB: शर्मनाक हार के बाद कप्तान ने केएल राहुल और नितीश राणा पर साधा निशाना? जानिए क्या कहा
DC की शर्मनाक हार के बाद कप्तान ने केएल राहुल और नितीश राणा पर साधा निशाना? जानिए क्या कहा
क्रिकेट
IPL Playoffs Scenario: क्या RCB की प्लेऑफ में जगह पक्की? शर्मनाक हार के बाद DC की उम्मीदों को लगा झटका; समझिए समीकरण
क्या RCB की प्लेऑफ में जगह पक्की? शर्मनाक हार के बाद DC की उम्मीदों को लगा झटका; समझिए समीकरण
क्रिकेट
RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच जीत कर ये क्या कहा- 'मैं भी हैरान हूं कि...'
RCB के कप्तान रजत पाटीदार ने मैच जीत कर ये क्या कहा- 'मैं भी हैरान हूं कि...'
क्रिकेट
IPL All Time Best Playing 11: विराट कोहली और क्रिस गेल ओपनर, MS धोनी कप्तान; दिग्गज ने चुनी ऑल-टाइम बेस्ट IPL प्लेइंग 11
विराट कोहली और क्रिस गेल ओपनर, MS धोनी कप्तान; दिग्गज ने चुनी ऑल-टाइम बेस्ट IPL प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: वोट का 'धर्मयुद्ध', बंगाल में कौन जीतेगा? | West Bengal Election | Mamata Banerjee
Breaking News: एक तरफ प्रचार, दुसरी तरफ हमला...TMC बना निशाना! | West Bengal Election | Voilence
West Bengal Election 2026: बंगाल में Modi-Yogi-Shah का Road Show | Mamata Banerjee | TMC | BJP
Trump News: ट्रंप को मारने आए शख्स Cole Tomas Allen का सच जानकर उड़ जाएंगे होश! | Secret Service
Kejriwal vs Justice Swarna Kanta: केजरीवाल का खुला विद्रोह, सत्याग्रह का ऐलान! | Delhi High Court
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: आंधी बारिश के संग गिरेंगे ओले, IMD ने जारी की चेतावनी, यूपी-दिल्ली से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम
आंधी बारिश के संग गिरेंगे ओले, IMD ने जारी की चेतावनी, यूपी-दिल्ली से बिहार-राजस्थान तक कैसा रहेगा मौसम
गुजरात
गुजरात AAP विधायक चैतर वसावा और मृतक श्रमिक के रिश्तेदार ने एक-दूसरे को मारे थप्पड़! वीडियो आया सामने
गुजरात AAP विधायक चैतर वसावा और मृतक श्रमिक के रिश्तेदार ने एक-दूसरे को मारे थप्पड़! वीडियो आया सामने
विश्व
US Israel Iran War Live: इजरायल का लेबनान में 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला, बेक्का और दक्षिणी इलाकों में बरसे गोले
Live: इजरायल का लेबनान में 20 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला, बेक्का और दक्षिणी इलाकों में बरसे गोले
क्रिकेट
IPL Playoffs Scenario: क्या RCB की प्लेऑफ में जगह पक्की? शर्मनाक हार के बाद DC की उम्मीदों को लगा झटका; समझिए समीकरण
क्या RCB की प्लेऑफ में जगह पक्की? शर्मनाक हार के बाद DC की उम्मीदों को लगा झटका; समझिए समीकरण
बॉलीवुड
सुहागन की तरह आखिरी विदाई चाहती थीं स्मिता पाटिल, अमिताभ बच्चन के सामने हुआ मेकअप
सुहागन की तरह आखिरी विदाई चाहती थीं स्मिता पाटिल, अमिताभ बच्चन के सामने हुआ मेकअप
विश्व
संयुक्त राष्ट्र में US-तेहरान में हुई जोरदार भिड़ंत, अमेरिका की एक नहीं चली, ईरान को मिल गई ये बड़ी जिम्मेदारी
संयुक्त राष्ट्र में US-तेहरान में हुई जोरदार भिड़ंत, अमेरिका की एक नहीं चली, ईरान को मिल गई ये बड़ी जिम्मेदारी
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening: अपने घर के किचन गार्डन में ऐसे शुरू करें हल्दी की खेती, मसालों की खत्म हो जाएगी टेंशन
अपने घर के किचन गार्डन में ऐसे शुरू करें हल्दी की खेती, मसालों की खत्म हो जाएगी टेंशन
जनरल नॉलेज
Snake Naming: किंग कोबरा से लेकर पायथन तक...कौन रखता है सांपों के नाम, जानें क्या‌ होती है प्रकिया
किंग कोबरा से लेकर पायथन तक...कौन रखता है सांपों के नाम, जानें क्या‌ होती है प्रकिया
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Embed widget