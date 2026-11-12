आईपीएल 2027 से पहले दिल्ली कैपिटल्स बड़े सिर दर्द से गुजरने को तैयार है. टीम की कप्तानी को लेकर पेच फंसता दिख रहा है. भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल पिछले 2 सीजन से दिल्ली की कप्तानी कर रहे हैं. लेकिन अब कथित तौर पर उन्होंने कप्तानी से हटने की इच्छा जाहिर की है. ऐसे में दिल्ली को सीजन से पहले नए कप्तान की तलाश करनी पड़ सकती है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, टीम मैनेजमेंट नहीं चाहता है कि अक्षर कप्तानी से हटें. अक्षर को पद पर बनाए रखने के लिए दिल्ली को थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है. हालांकि एक तरफ गौर करने वाली बात यह भी है कि अक्षर की कप्तानी में दिल्ली ने पिछले दोनों ही सीजन में प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं किया है.

कप्तानी के साथ-साथ गेंद और बल्ले से भी अक्षर ज्यादातर फ्लॉप दिखे हैं. पिछले सीजन यानी IPL 2026 में अक्षर ने 11 पारियों में बैटिंग करते हुए सिर्फ 173 रन बनाए थे. उससे पहले 2025 के सीजन में अक्षर की तरफ से खराब गेंदबाजी देखने को मिली थी. 11 पारियों में उन्होंने सिर्फ 5 विकेट चटकाए थे.

अक्षर के ट्रेड से दिल्ली ने किया इनकार

रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि कुछ फ्रेंचाइजी ने अक्षर पटेल को ट्रेड के जरिए अपना हिस्सा बनाने की बात कही, लेकिन दिल्ली ने सभी अनुरोध नकार दिए. एक सोर्स के हवाले से कहा गया, "अक्षर कप्तान बने रहने के लिए बहुत अनिच्छुक हैं. मैनेजमेंट उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है. फ्रेंचाइजी के लिए अक्षर बहुत जरूरी हैं. टीम ने इस सीजन में कई ट्रेड प्रस्तावों को ठुकरा दिया है. मैनेजमेंट ने नीलामी पूरी होने तक कप्तान के नाम को अंतिम रूप देने का फैसला टाल दिया है."

ऋषभ पंत को फिर कप्तान बनाने का विकल्प

दिल्ली के पास ऋषभ पंत को फिर से कप्तान बनाने का विकल्प मौजूद है. लखनऊ में कुछ साल कप्तान के रूप में खेलने वाले पंत की ट्रेड के जरिए दिल्ली में वापसी हो चुकी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की कप्तानी को लेकर अंतिम फैसला क्या होता है.

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