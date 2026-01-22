हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअक्षर पटेल की इंजरी से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, क्या 2026 टी20 वर्ल्ड कप से हो जाएंगे बाहर?

अक्षर पटेल की इंजरी से बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, क्या 2026 टी20 वर्ल्ड कप से हो जाएंगे बाहर?

Axar Patel Injury: भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए पहले टी20 में इंजरी हुई. उनकी यह इंजरी टीम इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बड़ी टेंशन बन सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 22 Jan 2026 01:02 PM (IST)
अक्षर पटेल को भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर में बुधवार (21 जनवरी) को खेले गए पहले टी20 मुकाबले में इंजरी हुई. दरअसल जब गेंदबाजी के दौरान अक्षर ने डेरिल मिचेल के शॉट को पकड़ने की कोशिश की, तो गेंद उनके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली के ऊपरी हिस्से पर लगी. गेंद लगते ही उनकी उंगली से खून आ गया. 

गेंद लगने तक अक्षर ने ओवर में तीन गेंदें ही फेंकी थीं. चूंकि अक्षर बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, तो वह अपना ओवर पूरा किए बगैर ही मैदान के बाहर चले गए थे. अक्षर के ओवर की बाकी तीन गेंदें अभिषेक शर्मा ने डाली. अक्षर का मैदान के बाहर जाना बड़े सवाल खड़े कर रहा है, जिसमें एक सवाल उनका 2026 वर्ल्ड कप से बाहर होने का भी है. 

टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के उपकप्तान

बता दें कि अक्षर को आगामी टी20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का उपकप्तान बनाया गया है. बात करें उनके टूर्नामेंट से बाहर होने की, तो अब तक बीसीसीआई की तरफ से अक्षर की इंजरी पर किसी तरह का कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया गया है.  इसके अलावा यह भी पता नहीं चल सका है कि भारतीय ऑलराउंडर की इंजरी कितनी गंभीर है. 

पहला टी20 जीतकर टीम इंडिया ने हासिल की बढ़त 

नागपुर में हुए पहले टी20 में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड ने हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिस कर ली है. मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन बनाए. यह टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा टोटल बना. इस दौरान मेन इन ब्लू के लिए अभिषेक शर्मा ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 35 गेंदों में 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 84 रन स्कोर किए. 

फिर रन चेज के लिए उतरी कीवी टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन ही बोर्ड पर लगा सकी. इस दौरान टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्के लगाकर 78 रन बनाए. हालांकि फिलिप्स की पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी. बताते चलें कि सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी, रविवार को खेला जाएगा. 

Published at : 22 Jan 2026 12:59 PM (IST)
