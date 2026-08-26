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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट8 बल्लेबाज जीरो पर आउट, 35 रनों पर टीम सिमटी; सिर्फ 33 गेंद में खत्म हुआ मैच

8 बल्लेबाज जीरो पर आउट, 35 रनों पर टीम सिमटी; सिर्फ 33 गेंद में खत्म हुआ मैच

एक टीम सिर्फ 35 रन के स्कोर पर ऑलआउट हो गई. 8 बल्लेबाज जीरो पर पवेलियन लौटे. टीम की तरफ से कोई बाउंड्री नहीं लगी. इसके बाद केवल 33 गेंदों में मुकाबला खत्म हो गया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 26 Aug 2026 11:17 PM (IST)
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2026 महिला कॉन्टिनेंटल कप का पहला ही मुकाबला बड़ा दिलचस्प रहा, जो तुर्की और ऑस्ट्रिया के बीच खेला गया. मैच में ऑस्ट्रिया की टीम सिर्फ 35 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम की कुल 8 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सकीं, यानी जीरो पर आउट हुईं. बाकी की जिन तीन बल्लेबाजों ने रन बनाए, उसमें भी कोई दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सका. बल्ले से ज्यादा रन एक्स्ट्रा के जरिए आए. चेज में मुकाबला केवल 33 गेंदों में समाप्त हो गया. 

ऑस्ट्रिया की घटिया बैटिंग 

तुर्की ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. बैटिंग के लिए उतरी ऑस्ट्रिया टीम 8.1 ओवर में 35 रन पर ढेर हुई. टीम के लिए ओपनिंग पर उतरी श्रीया रेड्डी ने 19 गेंदों में 08 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा शीतल भारद्वाज ने 13 गेंदों में 05 रन और विकेटकीपर बल्लेबाज हादिया सिद्दीकी ने 03 रन बनाए. तीनों बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर 16 रन बनाए.

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बाकी के 19 रन एक्स्ट्रा के जरिए आए. बल्ले से जो भी रन आए, उसमें कोई बाउंड्री शामिल नहीं रही. जो एक्स्ट्रा से रन आए, उसमें 14 वाइड बॉल भी हैं. इस दौरान तुर्की के लिए हासेर सेलिक ने 4 विकेट लिए. कप्तान कुबरा कनावरसी ने 3 विकेट अपने नाम किए. बाकी 1 विकेट एजगी नूर किलिच ने लिया. हासेर ने 2 ओवर में 6 रन, कुबरा ने 2 ओवर में 5 रन और एजगी ने 2 ओर में 6 रन दिए.

33 गेंदों में चेज हुआ मैच 

चेज के लिए मैदान पर उतरी तुर्की की तरफ से कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली. टीम ने 5.3 ओवर यानी 33 गेंदों में 2 विकेट गंवाकर जीत हासिल कर ली. टीम के लिए जेहरा एंडर ने नाबाद 13 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल रहे. मेलिके बायराम ने 1 छक्का लगाकर 11* रन स्कोर किए. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 27 (15 गेंद) रनों की साझेदारी की, जिससे टीम ने आसानी से जीत की लाइन पार कर ली. ओपनिंग पर आईं टीम की कप्तान कुबरा बिना खाता खोले आउट हुईं. साथी ओपनर सुजान तुरान ने 1 चौका लगाकर 09 रन बनाए. इस दौरान ऑस्ट्रिया के लिए एम पथिरानेहेलागे ने 2 विकेट लिए.  

 

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Published at : 26 Aug 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
Womens Continental Cup 2026 Austria Vs Turkey
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