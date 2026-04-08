दुनियाभर में फिर हुई PSL की घनघोर बेइज्जती, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बोला

PSL 2026 Ashton Turner Blanke-Pillow Statement: भारत में आईपीएल 2026 खेला जा रहा है. पाकिस्तान में PSL 2026 जारी है. जहां भारत में चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग की दुनियाभर में चर्चा और तारीफ हो रही है. वहीं, पाकिस्तान लीग को बार-बार किसी न किसी वजह के चलते दुनियाभर में बेइज्जत होना पड़ रहा है. अब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एश्टन टर्नर ने लीग में नाराजगी जताते हुए कहा कि कंबल और तकिया ढूंढकर यहीं मैदान में सो जाता हूं.

बता दें कि एश्टन टर्नर लीग में मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी कर रहे हैं. वह लीग के शेड्यूल से परेशान दिखे. दरअसल उनकी टीम के दो मैचों में कोई गैप नहीं था. मुल्तान ने पहले 05 अप्रैल (रविवार) को क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ मुकाबला खेला. फिर अगले दिन यानी 06 अप्रैल को टीम ने रावलपिंडी के खिलाफ मैच खेला. लगातार दो मैच से टर्नर परेशान दिखाई दिए.

कंबल-तकिया ढूंढकर मैदान पर ही सो जाऊं

5 अप्रैल को क्वेटा के खिलाफ मैच खेलने के बाद एश्टन टर्नर ने पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में कहा, "शायद कंबल और तकिया ढूंढकर यहीं सो जाना चाहिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है." उनका यह बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है.

पीएसएल में सिर्फ 8 टीमें खेल रही हैं, इसके बावजूद शेड्यूल में किसी भी टीम के दो मैच लगातार होना वाकई सोचने पर मजबूर करता हैं. दूसरी तरफ आईपीएल का शेड्यूल काफी अच्छा नजर आता है, जहां हर टीम को अगला मैच खेलने के लिए पर्याप्त समय मिलता है.

मुल्तान ने जीते दोनों मैच

लगातार दो मैच खेलने के बाद भी मुल्तान की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों में जीत दर्ज की. क्वेटा के खिलाफ खेले गए मैच में मुल्तान ने 6 विकेट से जीत हासिल की. मैच में क्वेटा ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 166 रन बोर्ड पर लगाए. फिर रन चेज करते हुए मुल्तान ने सिर्फ 17.3 ओवर में जीत दर्ज कर ली.

फिर अगले दिन खेले गए मुकाबले में मुल्तान ने रावलपिंडी के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की. मैच में पहले बैटिंग करते हुए रावलपिंडी ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 182 रन बनाए. इसके बाद ताबड़तोड़ रन चेज करते हुए मुल्तान ने सिर्फ 16.2 ओवर में जीत हासिल कर ली.