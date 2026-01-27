Kane Richardson Retired From International Cricket: ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन ने संन्यास ले लिया है. रिचर्ड्सन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है. उनका 17 साल का लंबा इंटरनेशनल करियर रहा, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कई दमदार प्रदर्शन किए. रिचर्ड्सन ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 2013 में श्रीलंका के खिलाफ की थी, जबकि उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच भारत में खेला. 34 साल के केन रिचर्डसन ने इंजरी की वजह से इतनी जल्दी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है.

रिचर्डसन ने भारत में खेला था आखिरी इंटरनेशनल मैच

केन रिचर्डसन ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 2009 में किया था. इस दौरान रिचर्डसन 10 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्रिय रहे. साल 2013 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले रिचर्डसन ने आखिरी मैच साल 2023 में भारत के खिलाफ गुवाहाटी में टी20 इंटरनेशनल के तौर पर खेला. उनके टी20 इंटरनेशनल करियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ साल 2014 में हुई थी.

कैसा रहा केन रिचर्डसन का इंटरनेशनल करियर

इंटरनेशनल क्रिकेट में केन रिचर्डसन ने कुल 61 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 84 विकेट अपने नाम किए. इसमें 25 मैच उन्होंने वनडे में खेले हैं, जिसमें वे 39 विकेट चटकाने में सफल रहे. वनडे में उनका बेस्ट प्रदर्शन 68 रन देकर 5 विकेट लेने का है. टी20 इंटरनेशनल में खेले 36 मैचों में केन रिचर्डसन ने 45 विकेट झटके हैं. इस फॉर्मेट में उनका बेस्ट प्रदर्शन 30 रन देकर 4 विकेट लेने का रहा है.

टी20 फॉर्मेट में केन रिचर्डसन ने खेले हैं सबसे ज्यादा मैच

केन रिचर्डसन ने अपने 17 साल के प्रोफेशनल करियर में उन्होंने सबसे ज्यादा 201 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें 241 विकेट अपने नाम किए. वो दुनिया भर की लगभग हर टी20 लीग का हिस्सा रह चुके हैं. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भी वो 3 टीमों के साथ खेल चुके हैं, जिसमें राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पुणे वॉरियर्स के नाम शामिल हैं.