पहले, दूसरे, तीसरे...ICC Rankings में सभी नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का एक ही खिलाड़ी, हैरान करने वाले आंकड़े
ICC Rankings: आईसीसी रैंकिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी ने सभी जगह अपना नाम लिखवा दिया है. वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस से सभी फॉर्मेट में ये खिलाड़ी टॉप 3 में हैं.
ICC ODI Rankings, World Cup 2025: आईसीसी रैंकिंग्स में बड़ा भी रोमांच आ गया है. ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी का नाम नंबर- 1, 2 और 3 तीनों नंबर पर बना हुआ है. ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एश गार्डनर आईसीसी रैंकिंग्स में धमाल मचाए हुई हैं. एश की चाहे बल्लेबाजी की बात की जाए या गेंदबाजी, हर तरह से गार्डनर वीमेंस वर्ल्ड कप में छा रही हैं, जिसका सीधा फायदा उनकी आईसीसी रैंकिंग्स में देखने को मिल रहा है.
आईसीसी रैंकिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर का दबदबा
आईसीसी वीमेंस वनडे बैटिंग रैंकिंग में एश गार्डनर ने लंबी छलांग लगाई है. इस कैटेगरी में गार्डनर दूसरे नंबर पर आ गई हैं. गेंदबाजी में गार्डनर तीसरे नंबर पर हैं. वहीं आईसीसी वीमेंस ऑलराउंडर रैंकिंग में एश गार्डनर नंबर वन पर बनी हुई हैं.
आईसीसी वीमेंस ऑलराउंडर रैंकिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर एश गार्डनर का जलवा कायम है. गार्डनर 503 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं. इस कैटेगरी में टॉप 10 लिस्ट में भारत की दीप्ति शर्मा का भी नाम है. दीप्ति 384 रेटिंग पॉइंट्स के साथ चौथे से पांचवें नंबर पर आ गई हैं.
एश गार्डनर 731 रेटिंग पॉइंट्स के साथ बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गई हैं. वीमेंस बैटिंग रैकिंग में गार्डनर 8वें से सीधे दूसरे नंबर पर आ गई हैं. आईसीसी की ताजा रैंकिंग में गार्डनर को 100 रेटिंग पॉइंट्स का फायदा हुआ है. गार्डनर ने हाल ही में वर्ल्ड कप में ही इंग्लैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेली है, जिससे उनकी आईसीसी रैंकिंग में इजाफा हुआ है.
एश गार्डनर आईसीसी वीमेंस वनडे बॉलिंग रैंकिंग में एश गार्डनर दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गई है. लेकिन 689 रेटिंग पॉइंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया की ये खिलाड़ी अभी भी टॉप 3 लिस्ट में शामिल हैं.
The marvel of Ash Gardner on show at #CWC25 🙌— ICC (@ICC) October 29, 2025
More 📄 https://t.co/I5tD1T8Pox pic.twitter.com/pBHUusBmuc
भारत की स्मृति मंधाना टॉप पर
भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना आईसीसी वीमेंस बैटिंग रैकिंग में नंबर वन पर बरकरार हैं. स्मृति ने लेटेस्ट आईसीसी रैंकिंग में अपने क्रिकेटिंग करियर की बेस्ट रेटिंग हासिल की है. स्मृति मंधाना 828 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर वन वनडे बैटर बनी हुई हैं.
