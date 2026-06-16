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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: रोमांटिक पोज, फिर 'Kiss'... मैथ्यू हेडन की बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ पेरिस में यूं मनाया बर्थडे

Watch: रोमांटिक पोज, फिर 'Kiss'... मैथ्यू हेडन की बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ पेरिस में यूं मनाया बर्थडे

Matthew Hayden Daughter: मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस हेडन आज अपना 24वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने रात 12 बजे एफिल टावर पर इस खास पल को एन्जॉय किया, उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड थे.

Reported By : शिवम |  Updated at : 16 Jun 2026 09:01 PM (IST)
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मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस हेडन ने अपने दम पर क्रिकेट जगत में अपनी खास पहचान बनाई है. वह क्रिकेट नहीं खेलती, लेकिन प्रेजेंटर के तौर पर दुनिया भर में मशहूर है. वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी प्रेजेंटर थीं. वह महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर की भी अच्छी दोस्त हैं. आज उनका जन्मदिन है, और इस खास दिन को वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ एन्जॉय कर रही हैं.

ग्रेस हेडन का जन्म 16 जून, 2002 को हुआ था. वह अपना 24वां जन्मदिन पेरिस में सेलिब्रेट कर रही हैं. वह रात 12 बजे एफिल टावर गईं, उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड विल्सन स्टैथम भी थे. उनके द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में वह 12 बजने से पहले पोज देती दिख रही हैं, जैसे ही 12 बजे दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और 'किस' किया. दोनों इस पल को बस एन्जॉय करना चाहते थे, वीडियो में एफिल टावर जगमगा रहा है.

उन्होंने एफिल टावर पर पोज देते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "मेरा सपना पूरा हुआ. अपने जन्मदिन पर एफिल टावर के पास हूं."

 
 
 
 
 
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ग्रेस हेडन के बॉयफ्रेंड विल्सन स्टैथम एक बिजनेसमैन परिवार से हैं. उनके माता पिता ने दुनिया की पहली कार्बन पॉजिटिव कॉटन गुड अर्थ कॉटन की शुरुआत की थी. दोनों को पहले भी कई बार साथ में स्पॉट किया गया.

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ग्रेस हेडन ने एक अन्य पोस्ट शेयर करते हुए अपने जन्मदिन की सुबह की तस्वीरें शेयर की. वह होटल के कमरे हैं, उनके हाथ में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता है. उन्होंने इसके साथ कैप्शन में लिखा, "मेरी आज की सुबह पेरिस में हुई." ग्रेस हेडन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, उनके इंस्टाग्राम पर 7 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 16 Jun 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
Australia Cricket Team Eiffel Tower Australian Cricketer Grace Hayden Matthew Hayden Daughter
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