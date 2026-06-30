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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपुर्तगाल के लिए खेलेगा ऑस्ट्रेलिया का ये क्रिकेटर, कब और किस मैच से होगी दूसरे करियर की शुरुआत?

पुर्तगाल के लिए खेलेगा ऑस्ट्रेलिया का ये क्रिकेटर, कब और किस मैच से होगी दूसरे करियर की शुरुआत?

Moises Henriques: ऑस्ट्रेलिया के मोइसेस हेनरिक्स अब पुर्तगाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे. तो आइए जानते हैं कि वह कब से अपने दूसरे करियर की शुरुआत करेंगे.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 30 Jun 2026 03:51 PM (IST)
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Moises Henriques Portugal: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिक्स (Moises Henriques) ने अब पुर्तगाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का फैसला किया है. 39 साल के मोइसेस ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया था. तीनों फॉर्मेट खेलने वाले ऑलराउंडर ने कंगारू टीम के लिए आखिरी मैच 2021 में खेला था. अब उन्होंने अपना करियर स्विच करने का फैसला किया है. 

बताते चलें कि मोइसेस हेनरिक्स का जन्म 01 फरवरी 1987 को पुर्तगाल के फंचाल में हुआ था. अब वह अपने बर्थ नेशन के साथ खेलते हुए दिखेंगे. पुर्तगाल में जन्म के बाद मोइसेस ऑस्ट्रेलिया आए थे. अब सवाल यह उठ रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पुर्तगाल के लिए कब और किस मैच से खेलेंगे?

2028 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए होने वाले क्वालीफायर के लिए मोइसेस पुर्तगाल के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. पुर्तगाल टीम यूरोपीय सब रीजनल क्वालीफायर में खेलेगी, यह टीम के लिए 2028 विश्व कप में क्वालीफाई करने का पहला स्टेज होगा. अभी क्वालीफायर मैचों का शेड्यूल नहीं आया है. 

फुल मेंबर से एसोसिएट नेशन में खेलने के योग्य मोइसेस हेनरिक्स

फुल मेंबर से एसोसिएट नेशन की तरफ से खेलने के लिए मोइसेस हेनरिक्स ने आईसीसी का तीन साल का जरूरी स्टैंड डाउन पीरियड पूरा कर लिया है. इस तरह वह पुर्तगाल के लिए खेलने के योग्य हो गए हैं. 

ऑस्ट्रेलिया के लिए मोइसेस हेनरिक्स का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

तीनों फॉर्मेट खेलने वाले मोइसेस हेनरिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए 4 टेस्ट, 16 वनडे और 24 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट में उन्होंने 164 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा फॉर्मेट में बॉलिंग करते हुए मोइसेस ने 2 विकेट चटकाए. वनडे में उन्होंने 115 रन स्कोर किए और 8 विकेट अपनी झोली में डाले. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 21 पारियों में उन्होंने 124.56 के स्ट्राइक रेट से 355 रन बनाए, जिसमें 2 फिफ्टी शामिल रही. फॉर्मेट में गेंदबाजी करते हुए कंगारू खिलाड़ी ने 7 विकेट चटकाए. अब देखना दिलचस्प होगा कि वह पुर्तगाल के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं. 

 

यह भी पढ़ें: ICC ने जारी की ताजा रैंकिंग, T20 रैंकिंग में भारतीय नंबर-1, जानें क्या बदलाव हुए

Published at : 30 Jun 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Portugal Moises Henriques AUSTRALIA
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