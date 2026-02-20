हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAUS vs OMAN: ऑस्ट्रेलिया के सामने सस्ते में निपटी ओमान, कंगारूओं को मिला 105 रन का लक्ष्य; एडम जैम्पा के नाम 4 विकेट

AUS vs OMAN: ओमान ने पहले बैटिंग करते हुए 16.2 ओवर में 104 रन पर ढेर हो गई. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जैम्पा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 20 Feb 2026 09:10 PM (IST)
Preferred Sources

AUS vs OMAN Innings Highlights: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 40वें और आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया और ओमान का टीमें पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं. मुकाबले में ओमान पहले बैटिंग करते हुए 16.2 ओवर में 104 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए वसीम अली ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 32 रन स्कोर किए.

ओमान के लिए वसीम अली के अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका. टीम के कुल 7 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके. वहीं इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पिनर एडम जैम्पा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने खाते में डाले. 

टॉस के वक्त ऑस्ट्रेलिया का अच्छा फैसला

मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. टीम का यह फैसला पहली पारी में अच्छा साबित होता दिखा. पहले बैटिंग के लिए उतरी ओमान की टीम लो स्कोर पर सिमट गई. 

ऑस्ट्रेलिया के लिए जैम्पा के अलावा ग्लेन मैक्सवेल और जेवियर बार्टलेट ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस और नाथन एलिस को 1-1 सफलता मिली. 

ऑस्ट्रेलिया को दूसरी जीत की तलाश 

इस मैच के जरिए ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर्नामेंट में दूसरी जीत की तलाश करेगी. टीम ने अब तक तीन मैचों में से सिर्फ एक में आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की है. इसके अलावा जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ कंगारू टीम को हार का सामना करना पड़ा. लगातार दो हार के बाद टीम ग्रुप चरण से ही एलिमिनेट हो गई थी. अब कंगारू दूसरी जीत हासिल करके वर्ल्ड कप का समापन करना चाहेगी. 

ओमान को पहली जीत की तलाश 

गौरतलब है कि अब तक ओमान को इस टी20 विश्व कप में एक भी जीत नहीं मिली है. टीम ने तीनों मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ 8 विकेट से, श्रीलंका के खिलाफ 105 रन से और आयरलैंड के खिलाफ 96 रन से गंवाए हैं. अब टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की उम्मीद लगाकर पहली जीत अपने खाते में जरूर डालना चाहेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबले का हाल कैसा रहता है.

Published at : 20 Feb 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
Australia Vs Oman T20 World Cup 2026
और पढ़ें
