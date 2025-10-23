हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs AUS 2nd ODI Live Score: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करेगा भारत; देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

Australia vs India 2nd ODI Live Cricket Score: यहां आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे वनडे का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.

By : मोहम्मद वाहिद  | Updated at : 23 Oct 2025 08:40 AM (IST)

LIVE

Key Events
Source : ABPLIVE AI

Background

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा वनडे एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है. शुभमन गिल एंड टीम 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ी हुई है. सीरीज हारने से बचने के लिए टीम इंडिया को आज एडिलेड में हर हाल में जीतना होगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी, जो पहले वनडे में फ्लॉप रहे थे.

17 सालों से एडिलेड में नहीं हारी टीम इंडिया

भारतीय क्रिकेट टीम ने 2008 के बाद से एडिलेड ओवल में 5 वनडे खेले हैं, इनमें से 4 जीते हैं और 1 बेनतीजा रहा है. 4 में से 2 मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हैं. एडिलेड में विराट कोहली का भी बल्ला चलता है. यहां खेले 4 वनडे मुकाबलों में विराट कोहली ने 2 में शतक जड़ा है. आज उनसे इसी प्रदर्शन की उम्मीद और जरुरत है.

08:40 AM (IST)  •  23 Oct 2025

IND vs AUS 2nd ODI Live Score: भारत की प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज.

08:38 AM (IST)  •  23 Oct 2025

IND vs AUS 2nd ODI Live Score: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. ओवरकास्ट कंडीशन में पहले बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा. ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए हैं, जबकि भारत ने अपनी एकादश में कोई बदलाव नहीं किया है.

New Update
