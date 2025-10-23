भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा वनडे एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है. शुभमन गिल एंड टीम 3 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ी हुई है. सीरीज हारने से बचने के लिए टीम इंडिया को आज एडिलेड में हर हाल में जीतना होगा. विराट कोहली और रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी, जो पहले वनडे में फ्लॉप रहे थे.

17 सालों से एडिलेड में नहीं हारी टीम इंडिया

भारतीय क्रिकेट टीम ने 2008 के बाद से एडिलेड ओवल में 5 वनडे खेले हैं, इनमें से 4 जीते हैं और 1 बेनतीजा रहा है. 4 में से 2 मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हैं. एडिलेड में विराट कोहली का भी बल्ला चलता है. यहां खेले 4 वनडे मुकाबलों में विराट कोहली ने 2 में शतक जड़ा है. आज उनसे इसी प्रदर्शन की उम्मीद और जरुरत है.