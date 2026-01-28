क्रिकेट जगत में बहुत कम टीमें ही ऐसी हैं, जो पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलना पसंद करती हैं. टीम इंडिया ने आखिरी बार 2008 में पाकिस्तान का दौरा किया था. वहीं 2009 में पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका की टीम बस पर आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद कई सालों तक किसी भी टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था. अब 2026 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान दौरे पर पहुंची हैं.

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 जनवरी से 01 फरवरी के बीच तीन मैचों टी20 सीरीज खेली जानी है. इस सीरीज के लिए कंगारू टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है. ऑस्ट्रेलिया टीम का पाकिस्तान पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोगों को श्रीलंका की टीम बस पर हुए आतंकी हमले की याद आ गई.

🚨 AUSTRALIA HAVE ARRIVED IN LAHORE FOR THE T20I SERIES. 🚨



Welcome to Pakistan - a home for guests. ❤️ pic.twitter.com/kR4xpVmM7n — Sheri. (@CallMeSheri1_) January 28, 2026

लोगों के खौफनाक रिएक्शन वायरल

वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने लिखा, "पाकिस्तान से दूर रहिए प्रिय ऑस्ट्रेलिया." वहीं एक दूसरे यूजर ने श्रीलंका बस पर हुए आतंकी हमले की तस्वीर शेयर करके सवाल पूछते हुए लिखा, "मेहमानों के लिए एक घर?" इसी तरह लोगों ने श्रीलंका टीम पर हुए हमले को जोड़ते हुए कंगारू टीम को चेतावनी दी. वहीं लोग कमेंट में टीम का बस मजाक भी बनाते दिखे. एक यूजर ने टीम बस को स्कूल बस बताया.

Be safe guys. — Aman Kumar Sharma 🇮🇳 (@imamanks) January 28, 2026

Welcome team please stay safe 😜🤣 — Imran khan (@Mdimran67489918) January 28, 2026

Stay away from Pakistanis dear Australia — Raju shah (@iamshah0786) January 28, 2026

As an Indian, I can pray🙏 for the safe tour of Australia in Lahore which is a home of T€rr-@r!$t$. pic.twitter.com/8EZRCTOToh — Sandeep Gupta (@SandeepG1471) January 28, 2026

Home for guests ❌ Home for terr@rists pic.twitter.com/YjvbXtcadq — dhinnu7.base.eth || dhinnu7.eth (@dhoni75164) January 28, 2026

School bus me leke aaye ho 😜 — Pankaj (@Pankaj41627) January 28, 2026

श्रीलंका बस पर आतंकी हमले की कहानी

2009 में पाकिस्तान की सरजमीं पर श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच दो मैचों टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी. लाहौर में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट के बीच में श्रीलंका की टीम बस पर आंतकी हमला हुआ था. मेहमान टीम मुकाबले के तीसरे दिन के लिए होटल से गद्दाफी स्टेडियम की तरफ जा रही थी. तभी कई नकाबपोश आतंकियों ने टीम पर हमला कर दिया था.

हमले में श्रीलंका के तमाम खिलाड़ी घायल हो गए थे. घायल होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में महेला जयवर्धने, कुमार संगकारा, अजंथा मेंडिस और चमिंडा वास जैसे नाम शामिल थे. गनीमत रही थी कि श्रीलंका के खिलाड़ी की जान नहीं गई थी. वहीं हमले में पाकिस्तान पुलिस के 6 जनाव समेत 8 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी.