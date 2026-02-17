बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला

T20 World Cup Super 8 Scenario: टी20 वर्ल्ड कप 2026 एक रोचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है. अब तक कुल 6 टीमें सुपर-8 स्टेज में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं. 17 फरवरी को जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड मैच के बाद सातवीं टीम भी सामने आ सकती है. ये मैच दोपहर 3 बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश के कारण टॉस में देरी हुई. अगर यह मैच रद्द हो जाता है, तो जानिए ऑस्ट्रेलिया को कैसे नुकसान झेलना पड़ेगा, वहीं जिम्बाब्वे की टीम इतिहास रच देगी.

ग्रुप B में सुपर-8 का समीकरण बेहद दिलचस्प है. श्रीलंका अभी तक अपने तीनों मैच जीतकर अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है. सबकी नजरें हैं जिम्बाब्वे और आयरलैंड पर. जिम्बाब्वे अपने दोनों मैच जीतने के बाद 4 अंकों के साथ टेबल में दूसरे स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया के अभी 2 अंक हैं और उसका नेट रन-रेट भी जिम्बाब्वे से बहुत नीचे है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की सुपर-8 की उम्मीदें तभी जीवित रह सकती हैं, जब आज आयरलैंड के हाथों जिम्बाब्वे को हार मिले.

बिना खेले होगा बड़ा उलटफेर

चूंकि ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ एक मैच बचा है, इसलिए वो अधिकतम 4 अंकों तक ही पहुंच सकती है. वहीं जिम्बाब्वे के अभी 4 अंक हैं. अगर आज जिम्बाब्वे का आयरलैंड के साथ मैच बारिश की भेंट चढ़ जाता है, तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा. नतीजन जिम्बाब्वे के 5 अंक हो जाएंगे, जहां तक ऑस्ट्रेलिया के लिए पहुंच पान नामुमकिन है.

ऑस्ट्रेलिया पहले भी हुआ है शर्मसार

अगर ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाता है, तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा होगा. 2009 टी20 वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया था. उस समय श्रीलंका और वेस्टइंडीज ग्रुप C से अगले चरण में पहुंचे थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया दोनों मैच हारकर ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई थी.

यह भी पढ़ें:

'इमरान खान को जेल में सही इलाज...', गावस्कर, कपिल देव समेत 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार को लिखी चिट्ठी